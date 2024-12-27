В ЮАР рыбак спас тонувшую в море женщину, поймав ее на крючок
- 27.12.2024, 21:06
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Рыбак получил признание за свои навыки и быструю реакцию.
В Южной Африке рыбак необычным способом спас жизнь женщине, которую уносило в море сильным течением: он зацепил ее за джинсы крючком для ловли рыбы и вытащил на берег, сообщает Национальный институт спасения на море (NSRI).
Все произошло на пляже в городе Моссел-Бей — это место известно своими сильными течениями, которые могут унести купающихся в открытое море, поэтому плавание здесь не рекомендуется. Тем не менее живописное побережье популярно среди серферов.
Около часа ночи рыбак, ловивший кабелью (местный вид рыбы), заметил женщину, которую уносило в открытое море сильным течением. Забежав на мелководье, он несколько раз забрасывал удочку в ее сторону, пока крючок не зацепился за ее джинсы.
Так мужчина смог подтянуть 31-летнюю утопавшую поближе к берегу, к этому времени на пляж подоспели спасатели и экстренные службы.
Рыбак получил признание за свои навыки и быструю реакцию, которые помогли спасти жизнь.