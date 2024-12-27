закрыть
27 декабря 2024, пятница, 21:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В ЮАР рыбак спас тонувшую в море женщину, поймав ее на крючок

  • 27.12.2024, 21:06
  • 1,704
В ЮАР рыбак спас тонувшую в море женщину, поймав ее на крючок

Рыбак получил признание за свои навыки и быструю реакцию.

В Южной Африке рыбак необычным способом спас жизнь женщине, которую уносило в море сильным течением: он зацепил ее за джинсы крючком для ловли рыбы и вытащил на берег, сообщает Национальный институт спасения на море (NSRI).

Все произошло на пляже в городе Моссел-Бей — это место известно своими сильными течениями, которые могут унести купающихся в открытое море, поэтому плавание здесь не рекомендуется. Тем не менее живописное побережье популярно среди серферов.

Около часа ночи рыбак, ловивший кабелью (местный вид рыбы), заметил женщину, которую уносило в открытое море сильным течением. Забежав на мелководье, он несколько раз забрасывал удочку в ее сторону, пока крючок не зацепился за ее джинсы.

Так мужчина смог подтянуть 31-летнюю утопавшую поближе к берегу, к этому времени на пляж подоспели спасатели и экстренные службы.

Рыбак получил признание за свои навыки и быструю реакцию, которые помогли спасти жизнь.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип