В ЮАР рыбак спас тонувшую в море женщину, поймав ее на крючок 27.12.2024, 21:06

1,704

Рыбак получил признание за свои навыки и быструю реакцию.

В Южной Африке рыбак необычным способом спас жизнь женщине, которую уносило в море сильным течением: он зацепил ее за джинсы крючком для ловли рыбы и вытащил на берег, сообщает Национальный институт спасения на море (NSRI).

Все произошло на пляже в городе Моссел-Бей — это место известно своими сильными течениями, которые могут унести купающихся в открытое море, поэтому плавание здесь не рекомендуется. Тем не менее живописное побережье популярно среди серферов.

Около часа ночи рыбак, ловивший кабелью (местный вид рыбы), заметил женщину, которую уносило в открытое море сильным течением. Забежав на мелководье, он несколько раз забрасывал удочку в ее сторону, пока крючок не зацепился за ее джинсы.

Так мужчина смог подтянуть 31-летнюю утопавшую поближе к берегу, к этому времени на пляж подоспели спасатели и экстренные службы.

Рыбак получил признание за свои навыки и быструю реакцию, которые помогли спасти жизнь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com