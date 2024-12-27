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Шольц: Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам

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  • 27.12.2024, 21:25
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Шольц: Путин потерпел поражение в Украине по всем пунктам
Олаф Шольц

Его попытки ослабить НАТО завершились провалом.

Российский диктатор Владимир Путин потерпел поражение в Украине и не достиг своих целей. Его попытки ослабить НАТО завершились провалом.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает t-online.

Шольц отметил, что российский диктатор потерпел поражение в Украине по всем пунктам.

«Он хотел подчинить всю Украину и установить марионеточный режим, он хотел предотвратить дальнейшее сближение с ЕС и ослабить весь НАТО», - сказал канцлер.

Зато, по словам Шольца, получилось не так, как планировал Путин.

«И сегодня: НАТО имеет двух новых членов — Швецию и Финляндию. Все они массово инвестируют в свою обороноспособность, и почти все страны НАТО достигли целевого показателя в два процента. Украина является консолидированной нацией и находится на пути к вступлению в Европейский Союз. Она имеет сильную армию, оснащенную нами, которая героически защищается от войск Путина», - подчеркнул он.

В то же время Шольц отметил, что сейчас задача состоит в том, чтобы создать основу для справедливого и устойчивого мира в Украине.

Канцлер также добавил, что готов еще раз позвонить Путину и рассказал, что во время предыдущего разговора обещал диктатору, что Европа не прекратит поддерживать Украину.

«Да, поговорил бы... Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины уменьшится», - сказал он.

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