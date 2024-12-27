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Белорусский дальнобойщик пытался уехать из Литвы, но с трудом ориентировался в пространстве

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  • 27.12.2024, 21:36
Белорусский дальнобойщик пытался уехать из Литвы, но с трудом ориентировался в пространстве
Иллюстративное фото

Что было дальше.

В литовском пункте пропуска «Мядининкай» (с беларусской стороны — «Каменный Лог») пограничники задержали пьяного белоруса, управлявшего тягачом фуры, сообщили в Службе охраны государственной границы Литвы.

Литовские пограничники задержали белоруса, управлявшего грузовиком DAF с полуприцепом, — выяснилось, что он был в состоянии умеренного алкогольного опьянения. Водителя задержали сотрудники полиции, идет расследование.

Вечером 26 декабря пограничники проверяли выезжающий из страны транспорт. В том числе зарегистрированный в Литве тягач DAF с полуприцепом, которым управлял 43-летний гражданин Беларуси. Мужчина подал пограничникам документы на себя и автомобиль, однако сотрудники заподозрили, что иностранец был пьян.

«От водителя пахло алкоголем, он с трудом ориентировался в пространстве, его речь была бессвязной», — сообщили в СОГГ.

Пограничники проверили состояние белоруса с помощью алкотестера. У водителя определена средняя степень опьянения: на первом вдохе — 2,22 промилле, на втором — 2,24 промилле.

Пьяный иностранец и его автомобиль переданы прибывшим сотрудникам полиции. Такое поведение может грозить ему уголовной ответственностью, наказание — до одного года лишения свободы.

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