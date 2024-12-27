В этом году Польша выдала белорусам около девяти тысяч карт поляка

В этом году Польша выдала белорусам около девяти тысяч карт поляка3
- 27.12.2024, 22:10
Карта подтверждает родственную и культурную связь иностранца с Польшей.
В 2024 году Польша выдала белорусам около девяти тысяч карт поляка. Об этом @mediazona_by рассказали в польском МИДе.
Карта поляка подтверждает родственную и культурную связь иностранца с Польшей. Также она дает ряд преимуществ в этой стране. Это и получение национальной визы, и отсутствие необходимости получать дополнительные разрешения при трудоустройстве, и упрощенный процесс получения вида на жительство, польского гражданства.
В Польше собираются изменить закон о карте поляка и объясняют это политической ситуацией — прежде всего в Беларуси и России.