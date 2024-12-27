США увидели признаки того, что рейс из Баку сбила российская ПВО 1 27.12.2024, 22:13

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Вашингтон предложил свою помощь в расследовании.

В США заявили, что есть признаки того, что РФ ответственна за крушение самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане, летевшего из Баку в Грозный. Об этом на брифинге 27 декабря заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Представитель Белого дома сказал журналистам, что США «увидели некоторые первичные признаки», которые, «безусловно, указывают на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами ПВО».

При этом Кирби отказался сообщить больше, сославшись на продолжающееся расследование.

На вопрос о том, есть ли у США разведданные, которые помогли прийти к такому выводу, или они просто полагаются на обоснованные предположения экспертов, основанные на визуальных оценках крушения, Кирби ответил коротко: «Да».

По его словам, США «предложили свою помощь расследованию, если она понадобится».

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