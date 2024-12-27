На танкере из «теневого флота» РФ, задержанном Финляндией, нашли шпионское оборудование 2 27.12.2024, 22:34

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Корабль подозревают в разрыве кабелей в море.

На танкере Eagle S, который предположительно связан с Россией и был накануне задержан властями Финляндии, было установлено шпионское оборудование для слежки за действиями военно-морских сил и авиации НАТО, пишет британский журнал о судоходстве Lloyd's List со ссылкой на источник, имеющий непосредственное отношение к судну. На публикацию обратил внимание The Insider.

По словам источника, сложное оборудование на борту Eagle S нетипично для торгового судна, оно потребляло очень много энергии от судового генератора, что приводило к многократным отключениям электроэнергии на борту.

Аналогичное оборудование находится на танкере Swiftsea Rider, который принадлежит той же группе владельцев, что и Eagle S. Swiftsea Rider находится под санкциями Великобритании. Как пишет Lloyd's List, оба танкера принадлежат к «теневому флоту» России, т. е. к группе танкеров, которые связаны с РФ (предположительно, танкеры связаны с Eiger Shipping, судоходным подразделением российского нефтетрейдера Litasco) через непрозрачные структуры собственности и участвуют в перевозках, нарушающих западные санкции. Eagle S ходит под флагом Островов Кука, Swiftsea Rider — под флагом Гондураса.

По словам источника, прослушивающее и записывающее оборудование было доставлено на Eagle S в «огромных чемоданах» вместе со «множеством ноутбуков», оборудованных клавиатурами с турецкой и русской раскладками, во время заходов в Россию и Турцию. Кроме того, на борту находился некий человек, не являвшийся моряком.

Eagle S был взят на абордаж финской береговой охраной в рамках расследования возможной диверсии. Речь идет о повреждении 25 декабря энергокабеля Estlink 2, который проходит по дну Балтийского моря, соединяя Финляндию с Эстонией. По версии финской полиции, танкер замедлил ход и протащил якорь вокруг кабеля. На следующий день стало известно, что повреждены еще три кабеля, пролегающие по дну Финского залива и соединяющие Финляндию и Эстонию.

Анонимный источник еще в июне предоставил Lloyd’s List около 60 конфиденциальных документов об Eagle S, включая отчет о проверке, проведенной во время стоянки танкера в датских водах. Как сообщал журнал, на танкере были зафиксированы серьезные нарушения, которые ставят под угрозу безопасность окружающей среды и экипажа.

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