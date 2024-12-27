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Белоруска купила 1,5 килограмма еды всего за 8 копеек

  • 27.12.2024, 22:50
Белоруска купила 1,5 килограмма еды всего за 8 копеек

Что это такое?

Белоруска рассказала в тиктоке, что купила в магазине «1,5 килограмма еды за 8 белорусских копеек». Мнения подписчиков разделились, пишет Blizko.by.

Как оказалось, купленной едой были охлажденные свиные шкуры. Стоили они всего 5 копеек за килограмм.

В комментариях пользователи делятся собственным опытом и мнениями о данном продукте:

«Я шкурки отвариваю, потом с соусом очень вкусно».

«Когда денег не было, варила и ела».

«Собака бродячая даже это есть не будет».

«У кого есть опыт приготовления, так это даже вкусно. И полезно для суставов».

«Это не еда, это отходы».

«В Испании, вроде, считается деликатесом».

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