Белоруска купила 1,5 килограмма еды всего за 8 копеек
- 27.12.2024, 22:50
Что это такое?
Белоруска рассказала в тиктоке, что купила в магазине «1,5 килограмма еды за 8 белорусских копеек». Мнения подписчиков разделились, пишет Blizko.by.
Как оказалось, купленной едой были охлажденные свиные шкуры. Стоили они всего 5 копеек за килограмм.
В комментариях пользователи делятся собственным опытом и мнениями о данном продукте:
«Я шкурки отвариваю, потом с соусом очень вкусно».
«Когда денег не было, варила и ела».
«Собака бродячая даже это есть не будет».
«У кого есть опыт приготовления, так это даже вкусно. И полезно для суставов».
«Это не еда, это отходы».
«В Испании, вроде, считается деликатесом».