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Зеленский пригласил президента Аргентины в Украину

  • 27.12.2024, 22:52
Зеленский пригласил президента Аргентины в Украину
Владимир Зеленский

Президент Украины и Хавьер Милей провели телефонный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря провел телефонный разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Об этом проинформировал пресс-центр Офиса президента.

Зеленский в Х назвал разговор «очень теплым и содержательным».

«Поздравил Хавьера с Рождеством и Ханукой, с грядущим Новым годом, а также отметил прогресс Аргентины в экономических реформах, либерализации внешней торговли и укрощении инфляции, – написал глава государства. – Я поблагодарил за поддержку Украины, понимание наших позиций в битве за свободу и независимость против преступного вторжения российской диктатуры».

Отдельно Зеленский поблагодарил Аргентину за «важные шаги» в поддержку Украины в течение первого года президентства Милея – участие в инаугурационном саммите мира и присоединение к коалиции за возвращение украинских детей, международной Крымской платформе и формату «Рамштайн», сообщили в ОП.

Зеленский также рассказал Милею о российской воздушной атаке 20 декабря, в результате которой пострадали иностранные посольства, в том числе и аргентинское.

«Хавьер Милей заверил, что Украина и дальше может рассчитывать на полную поддержку Аргентины. Лидеры также обсудили развитие экономического сотрудничества, в частности, перезапуск межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и начало межправительственных консультаций», – говорится в сообщении ОП.

Зеленский пригласил президента Аргентины приехать в Украину с визитом.

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