На минской кольцевой перевернулся грузовик 27.12.2024, 23:08

Фотофакт.

Грузовой автомобиль опрокинулся на МКАД.

Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, 51-летний водитель IVECO не учел «особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия», не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В итоге авто перевернулось.

Мужчина после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказался. Транспортное средство получило механические повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска.

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