На минской кольцевой перевернулся грузовик
- 27.12.2024, 23:08
Фотофакт.
Грузовой автомобиль опрокинулся на МКАД.
Как рассказали в столичной Госавтоинспекции, 51-летний водитель IVECO не учел «особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия», не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В итоге авто перевернулось.
Мужчина после осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации отказался. Транспортное средство получило механические повреждения.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска.