Зеленский ввел в Украине новый государственный праздник
- 27.12.2024, 23:52
- 1,988
Праздник ежегодно будут отмечать 21 мая.
В пятницу, 27 декабря в Украине появился еще один государственный праздник — День межнационального согласия и культурного разнообразия, который ежегодно будут отмечать 21 мая.
Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №883/2024 от 27 декабря.
«Установить в Украине День межнационального согласия и культурного разнообразия, который отмечать ежегодно 21 мая», - говорится в тексте указа.
В документе объясняется, что День межнационального согласия вводится с целью укрепления единства и согласия Украинского народа, утверждения украинской национальной и гражданской идентичности. А также для содействия свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) Украины, засвидетельствования уважения к их вкладу в отстаивание государственного суверенитета и независимости Украины, в вооруженную борьбу с государством-агрессором.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.