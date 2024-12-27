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Зеленский ввел в Украине новый государственный праздник

  • 27.12.2024, 23:52
  • 1,988
Зеленский ввел в Украине новый государственный праздник

Праздник ежегодно будут отмечать 21 мая.

В пятницу, 27 декабря в Украине появился еще один государственный праздник — День межнационального согласия и культурного разнообразия, который ежегодно будут отмечать 21 мая.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №883/2024 от 27 декабря.

«Установить в Украине День межнационального согласия и культурного разнообразия, который отмечать ежегодно 21 мая», - говорится в тексте указа.

В документе объясняется, что День межнационального согласия вводится с целью укрепления единства и согласия Украинского народа, утверждения украинской национальной и гражданской идентичности. А также для содействия свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) Украины, засвидетельствования уважения к их вкладу в отстаивание государственного суверенитета и независимости Украины, в вооруженную борьбу с государством-агрессором.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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