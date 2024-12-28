закрыть
28 декабря 2024, суббота, 1:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пилот самолета Azerbaijan Airlines, который разбился в Казахстане, был украинцем

  • 28.12.2024, 3:09
Пилот самолета Azerbaijan Airlines, который разбился в Казахстане, был украинцем

Рискуя собственной жизнью, он спас десятки жизней.

В авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря в Казахстане, погиб украинский пилот Александр Кальянинов, который учился в Летной академии Кропивницкого. Об этом сообщили в Facebook учебного заведения.

Отмечается, что Кальянинов с детства стремился стать пилотом, как его отец, и связать свою жизнь с авиацией. В 2021 году он получил степень магистра авиационного транспорта в Украинской государственной летной академии (тогда Летная академия НАУ).

Мужчина учился на факультете Летной эксплуатации по программе «Летная эксплуатация воздушных судов» и получил квалификации «Инженер-пилот» и «Инженер-исследователь».

«Александр был очень умным, эрудированным, свободно разговаривал на нескольких иностранных языках, был очень честным и всегда готов был прийти на помощь. Во время авиакатастрофы, рискуя собственной жизнью, спас десятки жизней при исполнении служебного долга», – написали в академии.

Александр Кальянинов (Фото: Facebook)
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип