Пилот самолета Azerbaijan Airlines, который разбился в Казахстане, был украинцем
- 28.12.2024, 3:09
Рискуя собственной жизнью, он спас десятки жизней.
В авиакатастрофе самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря в Казахстане, погиб украинский пилот Александр Кальянинов, который учился в Летной академии Кропивницкого. Об этом сообщили в Facebook учебного заведения.
Отмечается, что Кальянинов с детства стремился стать пилотом, как его отец, и связать свою жизнь с авиацией. В 2021 году он получил степень магистра авиационного транспорта в Украинской государственной летной академии (тогда Летная академия НАУ).
Мужчина учился на факультете Летной эксплуатации по программе «Летная эксплуатация воздушных судов» и получил квалификации «Инженер-пилот» и «Инженер-исследователь».
«Александр был очень умным, эрудированным, свободно разговаривал на нескольких иностранных языках, был очень честным и всегда готов был прийти на помощь. Во время авиакатастрофы, рискуя собственной жизнью, спас десятки жизней при исполнении служебного долга», – написали в академии.