закрыть
28 декабря 2024, суббота, 1:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина получила $485 млн от Всемирного банка и США

  • 28.12.2024, 5:03
Украина получила $485 млн от Всемирного банка и США

Куда будут направлены средства.

Украина получила $485 млн от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Об этом 27 декабря в Telegram рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Из них $465 млн предоставили Соединенные Штаты через USAID. Еще $20 млн поступили от Всемирного банка», – отметил он.

По словам премьера, эти средства будут направлены на «компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип