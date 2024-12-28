Украина получила $485 млн от Всемирного банка и США 28.12.2024, 5:03

Куда будут направлены средства.

Украина получила $485 млн от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Об этом 27 декабря в Telegram рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Из них $465 млн предоставили Соединенные Штаты через USAID. Еще $20 млн поступили от Всемирного банка», – отметил он.

По словам премьера, эти средства будут направлены на «компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета».

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