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Китай, Кыргызстан и Узбекистан строят железную дорогу в обход России

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  • 28.12.2024, 8:41
  • 2,920
Китай, Кыргызстан и Узбекистан строят железную дорогу в обход России

Магистраль позволит поставлять товары из Китая в страны Европейского Союза.

Начат процесс строительства железной дороги, которая соединит Китай, Кыргызстан и Узбекистан в обход России. Магистраль позволит поставлять товары из Китая через Центральную Азию в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает издание Tazabek.

На церемонии начала строительства дороги 27 декабря в Кыргызстане президент страны Садыр Жапаров заявил, что новая железная дорога будет не только стратегическим объектом, но и связующим звеном между Западом и Востоком.

«Новый железнодорожный коридор Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет ветвью южного моста Евразийского континента и откроет доступ к рынкам Западной Азии и Ближнего Востока. Этот маршрут позволит доставлять грузы из Китая в Кыргызстан и Центральную Азию, а оттуда - в Турцию и далее в Евросоюз», - сказал Жапаров.

Он также добавил, что проект будет способствовать укреплению региональных связей и диверсификации транспортных маршрутов, что позволит увеличить конкурентоспособность региона как транспортного транзитного хаба.

Особенности проекта

Железная дорога проляжет от города Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая через Торугарт, Макмал и Джалал-Абад в Кыргызстане до Андижана в Узбекистане.

В дальнейшем магистраль планируется соединить с другими странами Центральной Азии. Оттуда грузы будут перевозиться к Каспийскому морю в Турцию и Европу.

Общая стоимость проекта составляет 4,7 млрд долларов. Инвестиционное соглашение было подписано 20 декабря в Бишкеке между правительством Кыргызстана и железнодорожной компанией «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». В совместном предприятии доля Пекина составляет 51%, а Бишкека и Ташкента - по 24,5%.

Проектный объем перевозок установлен на уровне 15 млн тонн. Ожидается, что магистраль сократит на семь дней сроки доставки грузов из Китая в Европу.

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