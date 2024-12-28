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Задержаны поезда и пропал свет: дроны атаковали две области РФ

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  • 28.12.2024, 8:48
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Задержаны поезда и пропал свет: дроны атаковали две области РФ

Стали известны последствия воздушного удара.

В Воронежской и Белгородской областях (РФ) в ночь на 28 декабря произошли воздушные удары с применением беспилотников. В результате дроновой атаки в первом регионе пострадала инфраструктура железной дороги, а во втором - был обесточен населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернаторов Воронежской и Белгородской областей Александра Гусева и Вячеслава Гладкова.

Воронежская область

По словам представителя местных властей, в регионе в одном из районов «во время падения обломков беспилотника» произошел обрыв контактной сети на железной дороге, в результате чего задержаны поезда.

«До устранения последствий сейчас задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других», - написал губернатор в своем Telegram.

Российский чиновник утверждает, что в пригороде Воронежа и в нескольких районах области якобы было уничтожено более 10 беспилотников.

«По предварительной информации, пострадавших нет.... Для ускорения ликвидации последствий создан специальный штаб Юго-Восточной железной дороги... Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется», - говорится в заявлении главы Воронежской области.

Белгородская область

Между тем губернатор Белгородской области рассказал в Telegram-канале, что под атаку БПЛА попал Красногвардейский район. Чиновник возлагает на Украину ответственность за данный воздушный удар.

По его словам, один из дронов ударил по селу Верхососна, и в результате атаки «повреждена линия электропередачи - село временно остается без света». Губернатор добавил, что аварийные бригады занимаются восстановлением электричества.

Кроме того, рассказал российский чиновник, в селе Палатово «в результате детонации беспилотника» два человека получили ранения и были госпитализированы.

«В селе в трех жилых домах выбиты окна и посечены фасады», - говорит Гладков.

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