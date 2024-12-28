В Азербайджане после сбития Россией самолета Embraer 190 выдвинули Кремлю требование по Украине 1 28.12.2024, 8:58

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Ультиматум озвучила оппозиционная партия «Мусават».

Оппозиция Азербайджана призывает власти страны проявить принципиальность и жестче требовать от Кремля извинений за сбитый Россией пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный. Помимо этого, оппозиционеры потребовали от РФ прекратить военную агрессию против Украины.

Об этом казано в заявлении оппозиционной политической силы «Мусават», информирует агентство Turan.

В заявлении партии говорится, что военная агрессия путинского режима в отношении Украины привела к многочисленным жертвам среди украинского и российского народов, а также нанесла большие потери другим народам. Политическая сила назвала возмутительным отказ РФ разрешить аварийную посадку пораженного ракетой ПВО самолета в российских аэропортах, а также обратила внимание, что из-за воздействия систем радиоэлектронной борьбы борт на длительное время был лишен связи. В партии отметили, что, несмотря на озвученные в СМИ призывы азербайджанской стороны к РФ признать факт поражения самолета российской ПВО и принести извинения, официально Баку не оглашал такие требования Баку.

«Мусават» призывает власти быть более принципиальными в этом вопросе», - сказано в заявлении. Партия требует создать международную комиссию для расследования катастрофы и приостановить полеты пассажирских самолетов в РФ.

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