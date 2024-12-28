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«Корейцев свои же добивают, есть такие факты»

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  • 28.12.2024, 9:21
«Корейцев свои же добивают, есть такие факты»

Зеленский рассказал о больших потерях среди солдат КНДР и обратился к Китаю.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 декабря сообщил, что северокорейские солдаты, воюющие на стороне РФ, несут большие потери. По его словам, их «добивают свои же», чтобы не позволить сдаться в плен. Политик призвал Китай повлиять на соседнюю КНДР в этом вопросе.

Зеленский рассказал, о чем шла речь на заседании Ставки Верховного главнокомандующего, где главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте.

Так, наиболее напряженная ситуация — в Донецкой области, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях. Президента Украины также посвятили в «детали ситуации» в Курской области РФ, где в боевых действиях участвуют северокорейские военные.

— У них много потерь. Очень. И мы видим, что российские военные и северокорейские надзиратели вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен — их свои же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты, — добавил президент Украины.

Он заявил, что украинцам удалось взять в плен нескольких северокорейских солдат, но они были настолько тяжело ранены, что спасти им жизнь не удалось.

— Это одно из проявлений безумия, на которое способны диктатуры. Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности, Китай. Если Китай искренен в своих заявлениях, что война не должна расширяться, необходимо соответствующее влияние на Пхеньян, — подчеркнул Зеленский.

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