В Японии скрестили дешевый кроссовер Honda и классический Jeep 2 28.12.2024, 9:34

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Оригинальное авто покажут после Нового года в Токио.

Недорогой кроссовер Honda WR-V получил оригинальную модификацию в ретро-стиле. Ее презентуют в январе на автосалоне в Токио. Об этом сообщается на сайте японского ателье DAMD.

Именно эта компания выполнила тюнинг Honda WR-V. Она известна своими проектами в старинном стиле. Доработанные машины выпускают небольшими партиями. Авто назвали Damd WR-V Reverb.

Авто оснащено внедорожными шинами

Кроссовер Honda WR-V сделали похожим на классический Jeep Cherokee XJ 80-х годов. Он получил фирменную решетку радиатора Jeep, квадратные фары и более агрессивный передний бампер.

Кроме того, заменили капот и установили внедорожные шины. Салон Honda WR-V обшили клетчатой тканью в стиле 80-х годов.

Примечательно, что Honda WR-V и Jeep Cherokee XJ похожи по размерам — обе модели достигают 4,3 м в длину. Однако, кроссовер Honda оснащен 1,5-литровым 121-сильным бензиновым двигателем тогда, как Jeep предлагался в версиях мощностью до 193 л. с. Кроме того, японской модели недоступен полный привод.

Подобный тюнинг «под старину» популярен в Японии, где недавно начали выпускать гибрид Honda Civic и Dodge Challenger.

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