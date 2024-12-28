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«Путина загонят под плинтус как таракана»

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  • 28.12.2024, 9:52
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«Путина загонят под плинтус как таракана»

У Трампа есть жесткий ответ для Кремля.

Спецпредставитель по Украине Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп стремится к справедливому миру для нашей страны. В целом в последнее время из США пошли довольно жесткие заявления и действия в сторону России.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в сводке для «24 Канала» заметил, что США значительно увеличили поставки Украине военной помощи.

Свитан отметил, что у Трампа сейчас слишком много препятствий, чтобы встречаться с Путиным. Любое замораживание боевых действий или мирные переговоры, пока российские военные находятся на нашей территории, будут капитуляцией Украины. А это также будет капитуляцией США, поскольку в таком случае американцы серьезно опозорятся.

«Поэтому, я думаю, Трамп будет морозиться от Путина максимально, пока тот к нему не приползет на коленях, на корточках – как угодно», – сказал полковник запаса.

Эксперт считает, что избранный президент США сделает все возможное, чтобы загнать Путина под плинтус как таракана, чтобы российский диктатор потом оттуда выпрашивал у него какие-то крохи.

По его словам, такой вывод можно сделать из заявлений, которые в последнее время озвучивает Трамп. К тому же довольно быстро произошло согласование между Байденом и Трампом вопроса увеличения поставок Украине военной помощи. Если бы что-то было не так, то избранный президент США точно бы не промолчал.

Поэтому, по его мнению, такие жесткие действия Трампа в отношении Путина, в частности предоставление нам большого количества вооружения, – это ответ главе Кремля относительно того, что ему светит в следующем году.

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