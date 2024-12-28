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Кремлю дали время до Нового года

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  • Иван Яковина
  • 28.12.2024, 9:56
  • 6,932
Кремлю дали время до Нового года

Самолет Баку-Грозный стал классическим черным лебедя для российского руководства.

Чем дальше эта раскручивается сюжет с азербайджанским самолетом, тем больше он приобретает черты классического черного лебедя для российского руководства.

В том, что самолет подбили, никто уже не сомневается. Даже Z-военкоры пишут об этом. И эту часть истории Россия, думаю, была бы готова признать. Сказать что-то типа «там дроны летели, ошиблись, бывает…»

Но в этом сюжете есть куда более важный и очень стремный, по-настоящему людоедский аспект, с признанием которого у Москвы сейчас серьезные сложности.

Поняв, что вместо дрона ракетой попали по самолету, что самолет этот едва держится в воздухе, и что, когда он разобьется, будет гигантский скандал, российские власти быстро решили его утопить в море — чтобы спрятать все следы стрельбы ПВО по самолету.

Думаю, это было инстинктивное действие психопата-уголовника, который убивает случайного свидетеля своего преступления. Логика эта называется «все концы в воду».

Поэтому летчикам запретили приземляться в любом из российских аэропортов.

Вернуться в Азербайджан через Кавказский хребет самолет не мог — из-за отказа гидравлики он уже не набирал высоту, к тому же салон был разгерметизирован.

Пилоты «подвели» своих палачей

Россияне отправили лайнер в море — буквально на верную смерть. Но пилоты «подвели» своих палачей. Они не только дотянули до Казахстана, но и сумели посадить самолет так, что половина пассажиров осталась в живых, и эти люди могут рассказать, как все было на самом деле. Если разобраться, это же просто настоящее чудо.

И теперь главное содержание этой истории даже не в том, что ВС РФ подбили гражданский самолет (это, к сожалению, уже почти привычное дело), а в том, что Кремль пытался замести следы преступления, утопив самолет и тогда еще живых свидетелей в Каспийском море.

Это уже точно нельзя назвать «трагической ошибкой». Кто-то в Москве осознанно отдал хладнокровный приказ избавиться от 68 пассажиров азербайджанского самолета, списав его падение на столкновение с птицами.

Кто мог отдать такой приказ? Известно кто. В России есть только один человек, у которого для этого достаточно власти и полномочий — Владимир Путин.

И сейчас он, как обычно в таких ситуациях, спрятался, забился под корягу, сидит там тихо и не отсвечивает. Ждет.

В это время его люди пытаются все уладить как можно менее публичным образом. С кем-то договориться, кого-то запугать, кому-то денег дать. Но что-то я сомневаюсь, что в данном случае это получится.

Слишком уж дикая получилась история, даже по современным российским меркам.

Азербайджан пока совершенно правильно себя ведет. Он отказался принимать некую «помощь» (уверен, имеются в виду взятки) от Чечни, потребовав признания вины, извинений и компенсаций от России.

Так совпало, что сегодня же в Москве опубликовали кринж-ролик о том, как российская ПВО сбивает в небе над РФ Санта-Клауса, убивая его. Такое прямо нарочно не придумать, но это правда.

Казахстан, Азербайджан, Израиль, ОАЭ отменяют рейсы в Россию до тех пор, пока она не признает свою ответственность за сбитый самолет и не даст гарантий безопасности их самолетам над своей территорией.

Фактически эти гарантии будут означать отказ РФ от применения ракетных средств ПВО против украинских беспилотников в зонах, не закрытых для движения самолетов.

Путину говорят: «Вот есть у вас бесполетная зона над РФ по всему периметру украинской границы. Мы ее уважаем, мы туда не залетаем. Там стреляйте чем хотите по кому хотите: нам все равно. Но вы обязаны прекратить регулярную стрельбу ракетами ПВО над территорией, где вы сами же разрешили международные пассажирские перелеты. Иначе мы к вам летать не будем, и ваши самолеты к себе не пустим».

Для Кремля это жесткое условие. Если его выполнить, то практически вся территория РФ будет открыта для ударов украинских дронов. А если его не выполнить, то исчезнет и без того слабая авиационная связь с остальным миром.

Судя по всему, на размышление Путину дали время примерно до Нового года. После этого будут прекращать авиасообщение с РФ.

Чем дальше эта раскручивается сюжет с азербайджанским самолетом, тем больше он приобретает черты классического «Черного лебедя» для российского руководства. На каждом этапе развития этой истории к ней добавляются все более мощные для Кремля неприятности, которых изначально вообще никто не ожидал.

— Отбивались от дронов — попали в пассажирский самолет.

— Решили утопить этот самолет от греха в море — а он долетел до аэродрома, о плане «концы в воду» узнала пресса.

— Хотели быстро и тихо замять всю историю — получили международный скандал и требования извиниться.

— Отказались признать вину — получили разрыв авиасообщения с внешним миром.

На данном этапе развития этой истории Путин оказался в положении, когда «дружественные» страны выкручивают ему руки, требуя полностью отказаться от уничтожения дронов ВСУ. Если он на это не пойдет, то Россия окажется в изоляции от остального мира. Если пойдет — дроны разнесут в щепки всю РФ, включая Москву и Рублевку. Оба варианта хуже.

А началось все с того, что какой-то сержант в Грозном «бросил валенок на пульт» управления ЗРК Панцирь-С1.

Кстати, думаю, что это еще не конец истории, наверняка у нее будут и другие, даже менее приятные для Кремля ответвления и повороты.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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