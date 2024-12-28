Роман Свитан: Россию выдавят из Беларуси 2 28.12.2024, 9:59

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РФ повторяет путь СССР.

Война в Украине закончится через три года, Россию выдавят из Беларуси и других сфер влияния, а сама РФ повторит путь СССР. Такой прогноз сайту Charter97.org дал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан:

— Во-первых, военные действия не закончатся до тех пор, пока РФ не распадется, как в свое время распался СССР. Заметны определенные исторические параллели. СССР состоял из полтора десятка государств, на которые он распался. Россия состоит из 21-ой республики. СССР воевал с Афганистаном 10 лет, РФ воюет с Украиной с 2014-го.

Экономические предпосылки к развалу СССР были заложены как раз санкционными механизмами за войну в Афганистане. На Россию наложены санкции за войну в Украине. Это одно геополитическое поле. Уже видны некоторые механизмы развала России. Путин же будет пытаться удержать страну от развала внешними войнами.

Во-вторых, украинская армия и украинский народ никогда не остановят боевые действия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности. Сейчас воюет больше миллиона украинцев непосредственно, до 10 миллионов опосредствованно. Еще около 10 миллионов находится в качестве перемещенных лиц. Это все серьезная сила.

Каждый военнослужащих ВСУ дает присягу народу Украины. Не правительству или президенту, а народу, что будет сохранять суверенитет и территориальную целостность. Потому украинская армия и народ будут воевать до восстановления территориальной целостности. Поэтому о каком 2025-ом речь? Воевать года три до развала РФ.

— Каким будет следующий год для России?

— В следующем году украинская армия проведет пару контрнаступательных операций. Причем одна из них будет проведена с помощью дальних средств поражения. В основном это будет касаться Крыма.

Ракетной техникой будут нанесены поражения где-то около двум сотням военных объектов россиян в Крыму. Там есть 150 стационарных и около 50 мобильных военных объектов. Их просто размотает авиация и ракеты. Россияне не смогут защититься. То есть будет уничтожение военной силы в Крыму, завоевание превосходства в воздухе. Операция будет длиться где-то полгода, думаю, это будет задача летней военной кампании ВСУ.

Будет проведена и наземная операция. Здесь будет зависеть от количества сил и средств для нее. Если техники и личного состава будет достаточное количество, то будет как минимум начата наземная операция по освобождению Крыма. Если их будет недостаточно, то может быть проведена операция по контролю российской территории: Брянской, Белгородской, расширению Курской. Для создания так называемой буферной зоны.

Отмечу, что, грубо говоря, на 100 миллиардов «железа» мы получим от партнеров в 2025-ом году. Если все будет в достаточном количестве, то, подчеркну, мы можем в следующем году зачистить Крым не только ракетами, самолетами, но и наземной операцией.

Самый минимальный вариант: накрыть Крым ракетами, авиационными бомбами, подойти к нему и начать его освобождение или запечатать россиян в Крыму. То есть выйти на перешейки. Это одна из задач следующего года. Дальше — освобождение Донбасса. Оно возможно только после полного освобождения Крыма. Крым можно освободить за один год, а вот на Донбасс уйдет несколько лет. Поэтому нам воевать еще года три.

После выхода на границы 1991-го (это будет в районе 2027-2028 годов), все будет зависеть от того, с какой скоростью будет разваливаться РФ и с какой интенсивностью они будут вести боевые действия уже на линии границы.

Здесь есть возможность того, что после договоренностей уже между Трампом и Путиным (или с кем-то после Путина) будет определенный договор о том, что между Украиной и Россией будут введены так называемые миротворческие войска под эгидой ООН, чтобы разделить противоборствующие стороны. Причем, к тому времени, руководство РФ будет серьезно подточено «рашкопадом» (я его так называю), который начался уже в этом году с Сирии.

Далее их выдавят из Приднестровья, Беларуси, Грузии, Африки, позднее из Южной Америки. «Рашкопад» возможен, российская армия никому из всех этих локаций не сможет помочь. Она связана боями в Украине. Это все вместе позволяет мне делать такой прогноз.

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