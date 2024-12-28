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Солдаты КНДР убивают себя, чтобы не попасть в плен ВСУ

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  • 28.12.2024, 10:02
  • 5,626
Солдаты КНДР убивают себя, чтобы не попасть в плен ВСУ

Украинский военный назвал причину.

Среди воюющих на стороне России против Украины солдат КНДР зафиксированы значительные потери, а также случаи самоубийств. Об этом рассказал украинский военнослужащий Кирилл Сазонов.

«Солдаты убивают себя, а не сдаются в плен украинским войскам, вероятно, из-за страха репрессий против своих семей в Северной Корее в случае, если они попадут в плен», - отметил боец.

Также он напомнил, что, по данным Белого дома, только за последнюю неделю Северная Корея потеряла на развязанной РФ войне 1000 военных убитыми и ранеными.

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