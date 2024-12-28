закрыть
28 декабря 2024, суббота, 10:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно судили парня, который пропал после получения повестки

2
  • 28.12.2024, 10:09
  • 2,470
В Гродно судили парня, который пропал после получения повестки

Даже родные не знали, где он.

В Гродно судили молодого человека, который получил повестку в военкомат, но не пришел на медосвидетельствование и до конца призыва так и не появился. Родные сказали, что не знают, где он находится, сообщает «Гродно Плюс».

Выездное заседание прошло на юридическом факультете Купаловского университета — парня судили в присутствии студентов. Учли тот факт, что раньше он не имел проблем с законом.

Как рассказали в прокуратуре Гродно, суд признал призывника виновным в уклонении от призыва на военную службу. Ему назначили 1 год и 6 месяцев ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа («химии»). Приговор еще можно обжаловать.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип