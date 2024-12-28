В Гродно судили парня, который пропал после получения повестки

В Гродно судили парня, который пропал после получения повестки2
- 28.12.2024, 10:09
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Даже родные не знали, где он.
В Гродно судили молодого человека, который получил повестку в военкомат, но не пришел на медосвидетельствование и до конца призыва так и не появился. Родные сказали, что не знают, где он находится, сообщает «Гродно Плюс».
Выездное заседание прошло на юридическом факультете Купаловского университета — парня судили в присутствии студентов. Учли тот факт, что раньше он не имел проблем с законом.
Как рассказали в прокуратуре Гродно, суд признал призывника виновным в уклонении от призыва на военную службу. Ему назначили 1 год и 6 месяцев ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа («химии»). Приговор еще можно обжаловать.