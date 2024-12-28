В Гродно судили парня, который пропал после получения повестки 2 28.12.2024, 10:09

2,470

Даже родные не знали, где он.

В Гродно судили молодого человека, который получил повестку в военкомат, но не пришел на медосвидетельствование и до конца призыва так и не появился. Родные сказали, что не знают, где он находится, сообщает «Гродно Плюс».

Выездное заседание прошло на юридическом факультете Купаловского университета — парня судили в присутствии студентов. Учли тот факт, что раньше он не имел проблем с законом.

Как рассказали в прокуратуре Гродно, суд признал призывника виновным в уклонении от призыва на военную службу. Ему назначили 1 год и 6 месяцев ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа («химии»). Приговор еще можно обжаловать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com