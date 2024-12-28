Оливье с перепелиным яйцом и не только: где в Минске можно попробовать новогодние блюда
- 28.12.2024, 10:28
Выход для тех, кто не собирается готовить в праздники.
Время перед новогодними праздниками для многих бывает довольно напряженным. Устали от повседневных забот и предновогодней суеты? Не переживайте — выход есть. В Минске много заведений, где предлагается новогоднее меню. Представлены как основные блюда, так и необычные десерты, которые точно понравятся детям. Какие угощения можно попробовать только в декабре и январе? Рассказывает Myfin.by.
Charlie
Адрес: ул. Коммунистическая, 4.
В ресторане современной европейской кухни Charlie шеф-повар Иван Турик представляет праздничное меню с оригинальными позициями.
Заглянем в меню, чтобы узнать, во сколько обойдется ужин. Цены такие:
парфе из кролика — 35 рублей;
риет из форели — 45 рублей;
норвежский слабосоленый лосось — 19 рублей;
заливное с говяжьей щекой и бычьими хвостами — 25 рублей;
«Мимоза» с красной рыбой — 40 рублей;
оливье с языком и перепелиным яйцом — 40 рублей;
говяжьи щеки с картофельным пюре и грибами — 73 рубля;
утиная ножка с молодым картофелем — 45 рублей;
сырный пирог из слоеного теста — 30 рублей.
Блюда праздничного меню готовят навынос с 15 декабря по 15 января. Цены на них немаленькие. Однако выбор весьма разнообразный: сможете найти салат или горячее не только для взрослых, но и для детей.
News Cafe
Адрес: ул. Карла Маркса, 34.
Кафе подготовило специальный рождественский сет из четырех блюд:
Салат с тунцом и айоли из розового перца;
карпаччо из говядины с соусом ромеско, тапенадом из оливок и пармезаном;
аранчини из тыквы с соусом путанеска и пармой;
лимонный крем-брюле.
Блюда можно заказать с 19 по 31 декабря. Стоимость рождественского сета (650 г) составляет 89 рублей.
ButterBro
Адрес: ул. Жасминовая, 3 В.
Бистро домашней кухни выпустило традиционное праздничное меню от бренд-шефа Юрия Сороко.
Какие блюда предлагает ButterBro? Посмотрим:
салат «Ш.У.Б.А» с норвежским лососем, сельдью и икрой тобико (500 г) — 45 рублей;
салат оливье с томленой индейкой и перепелиным яйцом (500 г) — 35 рублей;
холодец с говядиной и хреном (600 г) — 35 рублей;
копченая форель (100 г) — 13 рублей;
язык говяжий, запеченный в соусе терияки (100 гр), — 13 рублей;
утка в анисовой глазури (1 кг) — 75 рублей;
торт «Медовик» (100 г) — 9 рублей.
Заказы на новогоднее меню принимают с 1 по 31 декабря.
Dialoghi
Адрес: ул. Мстиславца, 10.
Каждый год в канун Рождества итальянский ресторан Dialoghi радует своих посетителей пирогом Christmas Pie. Это десерт с клюквой, шоколадом и специями.
Какая стоимость такого удовольствия? Рождественский пирог (900 г) обойдется в 90 рублей.
Предзаказ на пирог действует с 6 декабря по 7 января. Забрать рождественское угощение прямо из ресторана можно с 24 декабря по 7 января.
Mousse Art Bakery
Адрес: ул. Белинского, 23.
Кондитерская предлагает изобилие праздничных десертов. Все они приурочены к Рождеству и Новому году.
Узнаем, во сколько обойдутся новогодние сладости:
«Хурма» (сливочный ганаш с ромом хурма) — 18 рублей;
«Черная икра» (фундучное пралине, молочный ганаш, шоколадное песочное тесто) — 17 рублей;
«Мандарин» (сливочный ганаш, мандариновое кули) — 15 рублей;
«Свинка-копилка» (холодный чизкейк с кислинкой маракуйи, желатиновые ягодные шарики) — 16 рублей;
«Елочная игрушка» (холодный пряный чизкейк, тыквенный бисквит) — 15 рублей.
Купить десерты можно в кондитерской с 1 декабря по 15 января.