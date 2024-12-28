Оливье с перепелиным яйцом и не только: где в Минске можно попробовать новогодние блюда 28.12.2024, 10:28

Выход для тех, кто не собирается готовить в праздники.

Время перед новогодними праздниками для многих бывает довольно напряженным. Устали от повседневных забот и предновогодней суеты? Не переживайте — выход есть. В Минске много заведений, где предлагается новогоднее меню. Представлены как основные блюда, так и необычные десерты, которые точно понравятся детям. Какие угощения можно попробовать только в декабре и январе? Рассказывает Myfin.by.

Charlie

Адрес: ул. Коммунистическая, 4.

В ресторане современной европейской кухни Charlie шеф-повар Иван Турик представляет праздничное меню с оригинальными позициями.

Заглянем в меню, чтобы узнать, во сколько обойдется ужин. Цены такие:

парфе из кролика — 35 рублей;

риет из форели — 45 рублей;

норвежский слабосоленый лосось — 19 рублей;

заливное с говяжьей щекой и бычьими хвостами — 25 рублей;

«Мимоза» с красной рыбой — 40 рублей;

оливье с языком и перепелиным яйцом — 40 рублей;

говяжьи щеки с картофельным пюре и грибами — 73 рубля;

утиная ножка с молодым картофелем — 45 рублей;

сырный пирог из слоеного теста — 30 рублей.

Блюда праздничного меню готовят навынос с 15 декабря по 15 января. Цены на них немаленькие. Однако выбор весьма разнообразный: сможете найти салат или горячее не только для взрослых, но и для детей.

News Cafe

Адрес: ул. Карла Маркса, 34.

Кафе подготовило специальный рождественский сет из четырех блюд:

Салат с тунцом и айоли из розового перца;

карпаччо из говядины с соусом ромеско, тапенадом из оливок и пармезаном;

аранчини из тыквы с соусом путанеска и пармой;

лимонный крем-брюле.

Блюда можно заказать с 19 по 31 декабря. Стоимость рождественского сета (650 г) составляет 89 рублей.

ButterBro

Адрес: ул. Жасминовая, 3 В.

Бистро домашней кухни выпустило традиционное праздничное меню от бренд-шефа Юрия Сороко.

Какие блюда предлагает ButterBro? Посмотрим:

салат «Ш.У.Б.А» с норвежским лососем, сельдью и икрой тобико (500 г) — 45 рублей;

салат оливье с томленой индейкой и перепелиным яйцом (500 г) — 35 рублей;

холодец с говядиной и хреном (600 г) — 35 рублей;

копченая форель (100 г) — 13 рублей;

язык говяжий, запеченный в соусе терияки (100 гр), — 13 рублей;

утка в анисовой глазури (1 кг) — 75 рублей;

торт «Медовик» (100 г) — 9 рублей.

Заказы на новогоднее меню принимают с 1 по 31 декабря.

Dialoghi

Адрес: ул. Мстиславца, 10.

Каждый год в канун Рождества итальянский ресторан Dialoghi радует своих посетителей пирогом Christmas Pie. Это десерт с клюквой, шоколадом и специями.

Какая стоимость такого удовольствия? Рождественский пирог (900 г) обойдется в 90 рублей.

Предзаказ на пирог действует с 6 декабря по 7 января. Забрать рождественское угощение прямо из ресторана можно с 24 декабря по 7 января.

Mousse Art Bakery

Адрес: ул. Белинского, 23.

Кондитерская предлагает изобилие праздничных десертов. Все они приурочены к Рождеству и Новому году.

Узнаем, во сколько обойдутся новогодние сладости:

«Хурма» (сливочный ганаш с ромом хурма) — 18 рублей;

«Черная икра» (фундучное пралине, молочный ганаш, шоколадное песочное тесто) — 17 рублей;

«Мандарин» (сливочный ганаш, мандариновое кули) — 15 рублей;

«Свинка-копилка» (холодный чизкейк с кислинкой маракуйи, желатиновые ягодные шарики) — 16 рублей;

«Елочная игрушка» (холодный пряный чизкейк, тыквенный бисквит) — 15 рублей.

Купить десерты можно в кондитерской с 1 декабря по 15 января.

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