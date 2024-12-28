ВСУ пошли в масштабную контратаку в Курской области 28.12.2024, 10:57

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Украинские силы контратаковали на широком фронте от Коренево до Суджи.

На Курщине 27 декабря продолжались ожесточенные бои.

Россияне вели наступательные операции вблизи Суджи, украинские силы контратаковали на широком фронте от Коренево до Суджи, а также отразили массированный российский механизированный штурм. О ситуации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что военнослужащие одного из украинских воюющих на Курщине батальонов накануне заявляли о захвате неопределенной позиции в этой российской области.

Тем временем российский военный блогер уверял, что войска РФ якобы продвигаются к северу от сел Русское Поречное и Нечаев, но ISW не нашло подтверждения этого заявления.

В то же время известно, что российские войска вели наступательные действия к югу от Кругленького (юго-восточнее Коренево), к северу от Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) и в лесных массивах близ Суджи.

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 26 декабря, зафиксировали, что украинские силы отразили российскую механизированную атаку численностью примерно со взвод к западу от Малой Локни (севернее Суджи).

Российские Z-блогеры утверждали 26 и 27 декабря, что украинские войска контратаковали по всему выступлению от юго-востока Корневого до юга Суджи вдоль линии Леонидово-Гуево и в лесистых районах Суджанского района.

На Курщине, по данным ISW, с российской стороны задействованы операторы беспилотников 76-й воздушно-десантной дивизии, подразделения 34-й мотострелковой, а также 80-й арктической мотострелковой бригад.

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