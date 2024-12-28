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ВСУ ликвидировали 27 российских десантников, сбросив противотанковую мину

  • 28.12.2024, 11:31
ВСУ ликвидировали 27 российских десантников, сбросив противотанковую мину

Удар нанесли из тяжелого украинского коптера.

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» продолжают поражать своими достижениями на поле боя. Командир роты ударных дронов, Герой Украины Андрей Скибин, рассказал об одной из самых результативных операций украинских операторов БпЛА.

Речь идет о легендарном ударе в районе «9-й трубы», где с украинского тяжелого коптера была сброшена противотанковая мина на скопление врага. Этот блестящий маневр завершился ликвидацией 27 российских десантников и штурмовиков, среди которых был и заместитель командира штурмового батальона оккупантов - Александр Козырев.

Соответствующее видео опубликовано в ютуб-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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