ВСУ ликвидировали 27 российских десантников, сбросив противотанковую мину
- 28.12.2024, 11:31
Удар нанесли из тяжелого украинского коптера.
Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» продолжают поражать своими достижениями на поле боя. Командир роты ударных дронов, Герой Украины Андрей Скибин, рассказал об одной из самых результативных операций украинских операторов БпЛА.
Речь идет о легендарном ударе в районе «9-й трубы», где с украинского тяжелого коптера была сброшена противотанковая мина на скопление врага. Этот блестящий маневр завершился ликвидацией 27 российских десантников и штурмовиков, среди которых был и заместитель командира штурмового батальона оккупантов - Александр Козырев.
Соответствующее видео опубликовано в ютуб-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.