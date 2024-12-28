Белорусский профессор обнаружил новый гриб 2 28.12.2024, 11:35

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иллюстративное фото

Его назвали в честь нашего очень известного земляка.

Биологическое разнообразие Европы считается хорошо изученным, но иногда на ее территории удается найти виды грибов, растений или животных, ранее неизвестных науке. Именно такой гриб обнаружил профессор кафедры биологии Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Андрей Цуриков.

Найденный гриб очень небольшого размера, он паразитирует на слоевище лишайника. Новый вид обнаружили на окраине Гомеля (Новобелицкий район города), когда профессор вместо со студентами изучали городские лишайники на придорожных деревьях. Чтобы доказать, что это новый, ранее неизвестный науке вид, понадобилось пять лет кропотливой работы.

Назван новый вид грибов Спирографа Скорины — в честь белорусского первопечатника Франциска Скорины. Как отмечается на сайте ГГУ, такой выбор сделали, основываясь на заслугах Скорины в развитии науки, образования и культуры. А также это было решение Цурикова как знак благодарности альма-матер — Гомельскому государственному университету.

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