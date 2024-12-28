Ракеты Storm Shadow ударили по военному объекту в Орловской области РФ

Ракеты Storm Shadow ударили по военному объекту в Орловской области РФ1
- 28.12.2024, 11:41
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Есть ликвидированные и раненые среди оккупантов.
В четверг, 26 декабря, Орловскую область России якобы атаковали ракеты Storm Shadow, по меньшей мере три из них попали в военный объект Минобороны РФ между селом Цымбулова и селом Руднево Болховского района, сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники.
Источники сообщили каналу, что якобы семь военнослужащих получили ранения и были госпитализированы в центральную районную больницу, еще двое — погибли.
26 декабря в регионе работала сирена, школьников эвакуировали. Губернатор заявлял о ракетной опасности, однако о последствиях атаки не сообщал.