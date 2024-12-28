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Ракеты Storm Shadow ударили по военному объекту в Орловской области РФ

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  • 28.12.2024, 11:41
  • 5,642
Ракеты Storm Shadow ударили по военному объекту в Орловской области РФ

Есть ликвидированные и раненые среди оккупантов.

В четверг, 26 декабря, Орловскую область России якобы атаковали ракеты Storm Shadow, по меньшей мере три из них попали в военный объект Минобороны РФ между селом Цымбулова и селом Руднево Болховского района, сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники.

Источники сообщили каналу, что якобы семь военнослужащих получили ранения и были госпитализированы в центральную районную больницу, еще двое — погибли.

26 декабря в регионе работала сирена, школьников эвакуировали. Губернатор заявлял о ракетной опасности, однако о последствиях атаки не сообщал.

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