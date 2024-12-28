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У Путина остался день - максимум два

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  • Анатолий Несмиян
  • 28.12.2024, 11:46
  • 15,236
У Путина остался день - максимум два
Анатолий Несмиян

Кремлю придется признать неизбежное.

В Азербайджане звучат все более жесткие заявления в адрес России. Министр транспорта республики прямо заявил о внешнем техническом вмешательстве, которое привело к катастрофе. Такая формулировка полностью отвергает две версии, наспех состряпанные по поводу произошедшего - взрыв баллона на борту и столкновение с птицами. Депутаты азербайджанского парламента меньше связаны аппаратным этикетом, а потому прямо требуют извинений от России. Иначе говоря - в Азербайджане ни малейших сомнений в причинах случившегося нет.

Также Азербайджан отказался от помощи из Чечни, заявив, что не нуждается в ней. Тем более, не совсем понятно, чем вообще Чечня может помочь.

Видимо, Кремлю дадут еще день-максимум два на то, чтобы признать неизбежное, после чего будут включены совсем другие решения и уже на более высоком уровне.

Россия и без того близка к утрате своих оставшихся позиций в Закавказье, особенно после серии откровенных демаршей со стороны Пашиняна. С большим трудом и буквально через шантаж удалось на время притушить жесткое противоречие с Абхазией. Теперь вот еще и проблемы, созданные на пустом месте с Азербайджаном, причем здесь речь даже не о сбитом самолете - в конце концов, трагические инциденты и случайности происходят, и с этим ничего не поделаешь. Но вот поведение кремлевских - оно может вызывать только полнейшее изумление.

Из ничего сделать неразрешимую проблему - это просто высший пилотаж политики. А информационная часть происходящего может вызвать лишь бурную овацию - представитель МИД Захарова лезет со своим ценным мнением по мельчайшим частным поводам, но здесь, когда требуется хоть какая-то официальная позиция помимо банального «не будем спешить» (хотя тут уже никакой спешки и не требуется) - в общем, полная тишина.

Итог понятен: сейчас без России будет сформирована информационная картина произошедшего, и ее включение в нее в последнюю очередь никого уже интересовать не будет. Кремль снова показывает, что ему не место среди цивилизованных стран, там сидят какие-то отмороженные дикари, с которыми даже неясно, как иметь дела.

Анатолий Несмиян, «Телерам»

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