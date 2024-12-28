«Это какая-то еда для эльфов» 6 28.12.2024, 11:58

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Белорусы попробовали самые странные новогодние блюда.

В разгар новогоднего безумия в ресторанах и на прилавках магазинов появляются необычные продукты и блюда — от сладких чипсов со вкусом яблок до моти с оливье. Сочетание таких ингредиентов как минимум вызовет улыбку, как максимум — гастрономический шок у консерватора. Журналисты Onlíner решили попробовать такую еду и устроили на офисной кухне фановую вечеринку.

Купить продукты для нашего стола оказалось несложно: все они продаются в Минске. Но есть другой немаловажный момент — время ожидания. Из-за праздничного ажиотажа и очередей на «закупы» в будний день мы потратили больше двух часов. Вот что оказалось на нашем столе:

Пицца со шпротами — 32,25 рубля.

Напиток «Рассол» — 5,69 рубля.

Моти с оливье — 18 рублей.

Чипсы Lay’s «Рождественское яблоко в карамели» — 4,58 рубля.

Вафли с селедкой — 9 рублей.

Команда дегустаторов уже в сборе, так что пора начинать наш тест.

«Моти выглядит как какой-то прикол»

Азиатская культура сейчас на волне популярности. Это касается и общепита: количество лапшичных и баблтишных в столице растет в геометрической прогрессии, и ты просто не успеваешь все отслеживать. В некоторых кафе не прочь поэкспериментировать с гастрономическими сочетаниями. К примеру, в Noodles решили совместить рисовое тесто моти с традиционным новогодним хитом — салатом оливье.

Звучит странно, все равно что круассан нашпиговать селедкой под шубой или квашеной капустой.

Но вдруг это будет вкусно? Делим белые пирожки на четвертинки, из которых выглядывает горошек, и раздаем нашим дегустаторам.

— Консистенция мне не нравится, — съев свой кусочек, говорит Лера. — Вкус рисового теста я не прочувствовала, но нормально.

— Я очень люблю моти и обожаю оливье, поэтому отвечу твердо: мне не понравилось. Оливье здесь какой-то пресный. Возможно, если бы он был поярче, с огурчиком, это спасло бы блюдо, а так… Нет, все-таки не мое, — считает Татьяна.

— А мне кажется, что перед нами просто какой-то прикол. Мне сложно представить моти с оливье в виде полноценной еды. Хотя стоит признать: на вкус это гораздо лучше, чем на картинке, — включается Антон.

«Пицца напоминает большой бутерброд с рыбой»

Сеть «Пицца Лисица» не первый раз накануне Нового года фантазирует со своим меню. Гостям уже предлагали пиццы с оливье и селедкой под шубой, а на этот раз решили повторить прошлогодний хит — пиццу со шпротами. Смотрится по-домашнему, как будто мама только что из духовки достала. А что по вкусу?

— Огурцы, сыр, майонез, шпроты, — попробовав кусочек, называет ингредиенты Лера. — Здесь все просто и понятно. Эта пицца напоминает мне большой бутерброд с рыбой.

— Все продукты здесь сочетаются между собой, но сказать, что такая еда супервкусная, я не могу, — говорит Света.

— А мне нравится. Вкус детства, только бы шпротов побольше добавили, тогда вообще был бы топ, — добавляет Таня.

— Смущает лишь тесто. Вместо него к шпротам хочется добавить черный хлеб. Честно говоря, такую пиццу я бы еще раз не заказал, но она, на мой взгляд, точно лучше, чем предыдущие новогодние эксперименты «Пиццы Лисицы», — дополняет Антон.

«Вафля хорошая, она сочетается с яйцом и селедкой»

Сочетанием хлеба с селедкой давно никого не удивить. На севере Германии просто фанатеют от бутербродов с селедочкой, ставших востребованным стритфудом. В Минске подобных мы пока не видели. Однако перед Новым годом сетевое заведение Vaffel включило в меню шпинатную вафлю с салатом и селедкой «Матиас».

Такое сочетание вызвало у наших ребят противоречивую реакцию, но большинство оценили его положительно.

— В целом мне понравилось, — делится эмоциями Света. — Вафля хорошая, она сочетается с яйцом и селедкой, лук тоже к месту. Вкусно.

— Хорошая альтернатива обычному бутерброду с селедкой. Как будто хозяйка решила соригинальничать и вместо хлеба под селедку положила вафлю. Я бы такую точно еще раз заказал, — прожевав, признается Антон. — Как по мне, в нашем тесте самым явным приколом кажется моти с оливье. Все остальные блюда вполне себе съедобные.

«Если этот напиток поможет от похмелья, то почему бы и нет»

На этот раз перед дегустаторами появился безалкогольный напиток — антипохмельный капустный «Рассол» на основе комбучи (чайного гриба), который нашли в холодильнике магазина «7 пятниц». Налив в стаканчик мутную жидкость, Антон понюхал ее и сразу же поставил его обратно на стол.

— Ну и запах! — скривив лицо, комментирует наш дегустатор. — Даже пробовать не буду!

Парень, который постоянно участвовал в наших дегустациях и поедал азиатские деликатесы, спасовал перед рассолом. На помощь пришла Даша. Она призналась, что обожает огурцы и иногда попивает рассол из банки. И хоть вместо огуречного рассола у нас капустный, она решила его попробовать.

— Если это реально помогает от похмелья, то можно и выпить, — коротко говорит Даша.

— Странные ощущения после рассола. Если бы он был из банки с капустой, которую я ела, то еще ладно. А так есть ощущение, что в минералку налили водичку из-под капусты и все перемешали. Вот и получился напиток, — считает Таня.

— Пить это как напиток просто невозможно, — Антон все-таки пересилил себя и отпил немного. — Но если хочется на праздник подготовить сюрприз для друга и сделать дополнение к подарку, то почему бы и нет.

«Эти чипсы можно в мед макать — будет еще вкуснее»

Производители чипсов перед Новым годом тоже любят удивить чем-то оригинальным. В прошлом году мы рассказывали о чипсах со вкусом селедки под шубой, маринованных огурцов и оливье, а на этот раз решили попробовать что-то послаще — «Рождественское яблоко в карамели» от Lay’s.

Такой своеобразный продукт восприняли по-разному. Света, которая перепробовала множество разных чипсов, с Антоном остались недовольны и даже назвали такой эксперимент издевательством над самим продуктом. А вот Дашу эти Lay’s, наоборот, удивили и навеяли воспоминания. Запах из открытой пачки напомнил девушке сушеные домашние яблоки, которые бабушка когда-то раскладывала на теплой деревенской печке.

«Представить такие блюда на обычном столе крайне сложно»

Все продукты, оказавшиеся на нашем столе, мы попробовали, и настало время подводить итоги.

Стоит ли заморачиваться и все это покупать? Конечно. Для компании, которая любит необычные сочетания и сюрпризы, они в самый раз: по меньшей мере поднимут настроение и вызовут улыбку. Главное — не относится к ним чересчур серьезно, как к обычной еде, которую мы постоянно заказываем в кафе или покупаем в магазинах. Это все-таки более праздничный формат под настроение и конкретную пору года.

— Ощущение, что у нас прошла вечеринка каких-то эльфов, так как представить такой набор блюд на обычном — даже праздничном — столе невозможно, — улыбается Антон. — Это больше прикол и розыгрыш. Но пицца и вафли действительно получились вкусными.

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