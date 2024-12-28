СМИ: Кадыров «усеял» Чечню системами ПВО из-за страха дальнобойных ударов 28.12.2024, 12:05

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Рамзан Кадыров

Часть комплексов привезли из Сирии после падения режима Асада.

После разрешения США наносить удары по территории России дальнобойными ракетами лидер Чечни Рамзан Кадыров усилил свою личную воздушную безопасность.

Как пишет проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на собственные источники, в Чечню после падения режима диктатора Башара Асада были перевезены ЗРК из Сирии, в частности «С-300». Эти системы ПВО были рассредоточены по Грозному и его пределами.

Например, ЗРК поставлены на дежурство в официальной резиденции Кадырова. Комплекс с мечетью в Грозном, который запрещено снимать даже со смотровых площадок города, теперь охраняет отдельный расчет.

Свое ПВО имеют еще и жители престижного Бароновского района, недалеко от резиденции Кадырова. Бывший поселок для рабочих завода, уже давно превратился в один из самых популярных районов среди жителей столицы Чеченской Республики: там живет семья Кадырова, а все подъезды строго охраняет вооруженная охрана из «кадыровцев».

Еще один комплекс «С-300» установлен в родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрт. Расчет ПВО с недавних пор несет круглосуточное боевое дежурство и персонально охраняет родственников Кадырова.

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