Оппозиционного президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию Трампа

Оппозиционного президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию Трампа3
- 28.12.2024, 12:13
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Несмотря на формальное истечение полномочий 29 декабря.
Оппозиционного президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Она состоится 20 января 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление республиканца Джо Уилсона, который возглавляет подкомитет по иностранным делам Палаты представителей.
Он отметил мужество Саломе Зурабишвили и пригласил ее на инаугурацию Трампа.
«Я глубоко восхищаюсь ее мужеством перед лицом нападок со стороны Иванишвили и его союзников из КПК (Коммунистическая партия Китая, - ред.) и иранского режима», - написал Уилсон в X (Twitter).
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года в Вашингтоне.
Формально полномочия Саломи Зурабишвили закончатся 29 декабря после инаугурации Михаила Кавелашвили, которого избрали президентом Грузии члены «Грузинской мечты». Кавелашвили не получал поздравлений с избранием от США и европейских стран.
Зурабишвили отказывается складывать полномочия до тех пор, пока в Грузии не назначат новые парламентские выборы.