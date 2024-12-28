Штефани Шиффер: Лукашенко уже давно не правит 12 28.12.2024, 12:23

3,326

Штефани Шиффер

Поражение Кремля станет освобождением и для Беларуси.

Глава немецкой общественной организации «Европейский обмен» Штефани Шиффер в эфире «DW Беларусь» рассказала о том, как поражение Кремля в Украине станет облегчением для всей Европы и освобождением для Беларуси:

— Режиму Лукашенко всегда было свойственно балансировать, дразнить Путина. Но сейчас возможности маневрирования очень сильно ограничены, он же продал страну Кремлю. Я бы сказала, он уже давно не президент.

Думаю, было бы ошибочно для Запада сказать: «Мы не можем допустить, чтобы Лукашенко попал в руки Кремля». Он уже давно там, и Запад на это не может никак повлиять.

Как можно ослабить влияние Кремля на Беларусь? Я думаю, это будет поражение Кремля в Украине — это станет облегчением для всей Европы и освобождением не только для Украины, но и для Беларуси, и для РФ.

Потому что без серьезных изменений в Кремле будет очень сложно повлиять на ситуацию в Беларуси, раз Лукашенко уже решил продать страну. И эти изменения, победа Украины — то, к чему на Западе должны стремиться. И то, чему также способствуют смелые белорусы, которых я очень уважаю.

Уже в 2020 году Беларусь была очень близка к тому, чтобы освободиться от Лукашенко. Но само по себе это не помогло бы, потому что тогда в дело вступила бы Россия со своими силами и поддержкой. Поэтому это все связано: ослабление режима Лукашенко через ослабление Кремля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com