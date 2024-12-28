Два бойца ВСУ в течение шести часов отбивали штурм, ликвидировав и ранив 28 оккупантов 4 28.12.2024, 12:34

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Украинцы просто отправились на позицию, чтобы передать побратимам радиостанции и батарейки.

На одном из участков фронта два бойца Сил обороны вели провели 6-часовой бой с россиянами стрелковым оружием. Им удалось отбить вражеский штурм. Об этом в своем телеграм-канале «Мысли фронтовика» сообщил боец Сил оборона с позывным «Тень».

По его словам, двое бойцов из его бригады отправились на одну из позиций подчиненного подразделения, чтобы передать радиостанции и батарейки. Перед тем, как связь с позицией оборвалась, они сообщили, что у них садятся батареи.

«Ребята добрались до места, но никого там не нашли. Именно в этот момент начались штурмовые действия врага. Бойцы заняли оборону и держали ее в течение шести часов ожесточенных боев. Только с помощью стрелкового оружия они уничтожили 12 оккупантов и 16 ранили», — рассказал военный.

Он добавил, что бойцам вести бой помогли артиллеристы и дронщики, но «основную работу сделали эти двое мужественных мужчин».

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