Ученые: Активное пользование смартфоном может исказить внешность 4 28.12.2024, 12:39

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Вплоть до деформации лица.

Что будет, если все время сидеть на телефоне? Оказывается, любимый смартфон может стать причиной неприятных перемен во внешности.

Сегодня все мы немного зависим от смартфонов. Из социальных сетей постоянно приходят сообщения, можно постоянно смотреть разные видео, играть в игры и т.д. К сожалению, такая зависимость от техники может сыграть злую шутку с внешностью, пишет ТСН.

По словам ученых, если использовать смартфон слишком часто, это приводит к развитию депрессии, стрессового состояния, тревоги. Более того, постоянное использование телефонов во второй половине дня отрицательно сказывается на качестве сна и может вызвать физический дискомфорт, а еще со временем снижать остроту зрения.

90% людей, которые ежедневно пользуются смартфоном, хотя бы раз в жизни испытывали так называемый фантомный вибрационный синдром. Это состояние, когда кажется, что гаджет звонит или отрывает.

Длительное использование смартфона чревато головными болями, появлением прыщей, а еще может искажать вашу внешность. Большинство людей держат смартфоны не на уровне глаз, а наклоняют голову под углом 45 градусов. Это приводит к возникновению так называемой «техношеи». Такая позиция не только вызывает боли, но и приводит к появлению изломов на коже, деформирует овал лица. Поэтому появляются морщины на шее и второй подбородок.

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