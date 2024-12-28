Раньше у Путина был выбор Телеграм-канал «Письма к дочери»

28.12.2024, 12:47

2,154

Хамзат и Рамзан Кадыровы

Проблема российской «стабильности» в том, что она может быть внезапно смертна.

В истории со сбитым в Чечне азербайджанским самолетом есть одна маленькая деталь, которая совершенно несправедливо осталась почти незамеченной. Я не про то, что они сбили гражданский самолет, а потом пытались его утопить, чтобы замести следы. Эффект обезьяны с ПВО нам известен еще с 2014 года. Я про другое.

Смотри, в четверг князь Чечни Рамзан Кадыров наградил медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» племянника, который у него отвечает за безопасность полетов и безопасность вообще. То есть с особым цинизмом наградил человека, который как раз командовал операцией по уничтожению пассажирского самолета.

И я вот думаю, что дело там было не в цинизме. Хотя мотив: «ну и че вы мне теперь сделаете?», конечно, присутствовал. Но мне кажется, что главными в этом награждении были такие очень практические соображения.

Заметь, в четверг официальные и неофициальные азербайджанские лица с разной степенью деликатности намекали, что России надо все-таки извиниться за сбитый пассажирский самолет. И как ни крути, а был риск, что какой-нибудь Лавров скрипнет зубами и скажем: «Извините, пацаны, наш косяк». Все-таки Алиев не чужой российским властям человек.

А где признание вины, там и поиск виноватых. И за нецелевое использование ПВО по гражданской авиации кому-то пришлось бы ответить. Возможно даже любимому племяннику. А если любимого племянника привлекают к ответу, то по всем понятиям его дядя получается человеком с пониженным социальным статусом. А дядя себе такого статуса позволить не может.

И вот, пока российские власти решали, не проявить ли к Алиеву уважения, Кадыров все решил за них. Разрешил трудную дипломатическую дилемму и избавил от лишних душевных терзаний. (Если там, конечно, есть чему терзаться).

То есть, если раньше еще можно было искать кто виноват за сбитый самолет, то теперь, получается, что виноватых нет. Ну не может же человек быть виноват в том, что официально признано заслугами перед Чеченской Республикой. Как ты его теперь накажешь? Он же почти памятник. Вон и медаль есть. Какие вам еще нужны доказательства?

А если нет виноватых, значит нету и вины. И получается, что извиняться, на самом деле, не за что.

Вот раньше у Путина был выбор между опциями: «оказать Алиеву уважение» или «утрется, никуда не денется». А теперь ему надо выбирать между союзником Алиевым и князем Кадыровым. Уважишь одного – обидишь другого. И, как я понимаю, Кадыров не сомневается в том, что выберет его сеньор.

Потому что мы все стали как-то забывать, что земля российская велика, местами чем-нибудь даже обильна, но с порядком в ней не задалось. Что проблема российской стабильности не в том, что она смертна. А в том, что она может быть внезапно смертна.

Вот обидишь так нечаянно чужого племянника и стабильность у тебя останется только в телевизоре.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com