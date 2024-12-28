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Минчане начали соседскую войну из-за незаконно установленного шлагбаума

  • 28.12.2024, 12:51
  • 2,246
Минчане начали соседскую войну из-за незаконно установленного шлагбаума

Кто в итоге победил?

На улице Грушевской в Минске жильцы нескольких домов поставили на дороге шлагбаум и перекрыли доступ к домам по соседству. Оставшиеся без подъездного пути люди пожаловались в районную администрацию, и там убрали незаконный шлагбаум, пишет «Зеркало».

Конфликт соседей начался с того, что жильцы нескольких домов на Грушевской установили шлагбаум на городской дороге и перекрыли подъезды к домам № 15 и № 17.

Жительница одного из заблокированных домов обратились в администрацию Московского района с запросом, там проверили документы и выяснили, что установка шлагбаума была незаконной. После направили предписание эксплуатационной организации на демонтаж устройства.

Вечером 27 декабря администрация Московского района произвела демонтаж незаконно установленного шлагбаума — там сняли стрелу (перегородку) и отключили устройство от электросети. Сегодня демонтируют саму стойку.

Однако проблема, судя по всему, остается.

«В районе недостаточно парковочных мест. Новые дома добавляют нагрузку на существующую инфраструктуру, и это вызывает конфликтные ситуации между соседями. Мы предлагаем рассмотреть возможность организации дополнительных въездов или расширения парковочных зон», — объяснил житель дома № 15 Александр.

Администрация района пообещала «продолжить работу по урегулированию подобных ситуаций». Будет ли она включать обустройство парковок или только снос незаконных шлагбаумов, не уточняется.

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