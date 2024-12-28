ВСУ разнесли защищенный склад «Шахедов» в Орловской области
- 28.12.2024, 13:10
Украинский Генштаб раскрыл детали.
26 декабря Воздушные силы ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту Вооруженных сил РФ в Орловской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе «Shahed», который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений», - сообщили в ГШ.
Кроме того, отмечается, что эта боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.
В Генштабе отметили, что ВСУ обладают подробной информацией об объектах вооруженных сил РФ, поэтому работа по выявлению и поражению целей на территории РФ будет продолжаться и в дальнейшем.