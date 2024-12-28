«С моим графиком работы очень трудно сходить на свидание» 28.12.2024, 13:22

Истории белорусов, у которых нет выходных и праздников.

Работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать, – согласны? Мы тоже. Но герои и героини статьи трудятся в выходные, праздники и во время отпуска.

Белорусы и белоруски из разных стран рассказали CityDog.io, почему перерабатывают, как не могут увидеться с близкими, сходить на свидание и в принципе забить на все.

Анастасия, мастерица по перманенту (Грузия): «С моим графиком очень трудно сходить на свидание»

– У всех мастеров, как правило, выходные и праздники отданы под работу. Люди наводят красоту в удобное для себя время, без этого никак. В сфере бьюти также важна спонтанность, клиентки могут очень быстро записаться на вечер или субботу. К этому привыкаешь, но удовольствия этого не приносит.

Было очень странно и сложно привыкать не отмечать праздники с семьей, выслушивать упреки. Тетя и сестра ругали, как это можно работать на Восьмое марта, и тем более на Пасху или Рождество – это же смертельный грех! Они и по сей день меня не понимают.

У меня дочь, поэтому сложно подстроиться под школу. В выходные хочется вместе отдохнуть, сводить дочку куда-то – а у меня записи, я бросаю все и топаю в студию. Самое обидное – это когда записываются на раннее утро по выходным и сливаются: ты встаешь рано, едешь на такси, отменяешь свои планы – а клиентка может не приехать, даже не предупредив. Но и к этому адаптируешься.

Еще очень трудно сходить на свидание. Меня приглашают, например, на кофе: «Давай встретимся в выходной, выпьем латте», – но фигушки. Или «давай вечером», а я до 10 работаю. И реально невозможно встретиться с человеком пару месяцев, чтобы сходить на свидание!

Мне очень хочется человеческого расписания, чтобы выходные совпадали с общими, чтобы можно было видеть друзей, прогуляться в город и посмотреть, как живут нормальные люди. Но, если я не буду работать и забью на все, у меня не будет денег.

Лидия, корректорка и переводчица (Польша): «Эмиграция заставляет брать много проектов, потому что надо выживать»

– Так получилось, что я обожаю свою работу. Я просыпаюсь утром с мыслью: «Ура, скоро я увижусь с любимыми запятыми! Я буду разгребать горы текстов и переводить инструкции к стиральным машинам, доильным аппаратам и еще какой-нибудь неведомой хрени!» Многие люди, узнав о моей профессии, ужасаются и признаются, что для них это скучно. А для меня совсем нет.

Эмиграция заставляет брать на себя много проектов, потому что надо выживать. Только успеешь справиться с одной задачей, как валится следующая. Это не вписывается в обычный рабочий график, и приходится сидеть по вечерам и выходным с чаем, обнимая монитор ноутбука.

Но вот чего я точно не стану делать, так это работать в отпуске. Хватит и того, что я жертвую своим свободным временем, когда остальные празднуют Рождество и отсыпаются по воскресеньям. В отпуске я стараюсь уехать куда-нибудь подальше, не брать с собой ноутбук и вообще исчезнуть с лица рабочей Земли.

Всем желаю соблюдать work-life balance и иметь возможность проводить свободное время с родными и друзьями, а не с работой, пусть даже и любимой.

Максим, дизайнер (Беларусь): «Основной работодатель не в курсе, что я шабашу на стороне»

– Я дизайнер в стартапе, который пока не вышел на окупаемость (сейчас на финансовой игле поддержки от инвесторов). Финансирование происходит траншами раз в пару месяцев, из-за чего часто задерживают зарплату. Потом выдают за полтора, два, три месяца кусками. Это вгоняет во фрустрацию, потому что ничего нельзя запланировать. Чтобы не зависеть полностью от этого нестабильного источника доходов, приходится подрабатывать.

Действует сарафанное радио, поэтому почти каждый месяц обращаются знакомые, знакомые знакомых, бывшие заказчики и т.д. Размер подработки – 20–30% от основной зарплаты, но, если ее не платят месяцами, эти 20–30% оказываются очень кстати.

Я работаю минимум два выходных в месяц, иногда по вечерам или вместо основной работы, если там нет срочных проектов. Удаленка этому способствует. Это стрессово, и лучше бы без такой практики, но приходится.

Из отпуска тоже, бывает, подрабатываю, тут никакой разницы с выходными. Если есть сторонние заказы – обычно берусь. Никакой оплаты за переработки, потому что основной работодатель не в курсе, что я шабашу на стороне. Забить и отдыхать не получится, потому что яйца будут в одной корзине – очень ненадежной и нестабильной, а в конце месяца платить за жилье.

Мечтаю о скучной, стабильной и монотонной работе 5/7, 8 часов клац-клац – чтобы в конце месяца получать айтишную зарплатку и на выходных смотреть сериалы и планировать отпуск, а не вот это все.

Виктория, руководительница проектов (Польша): «Если приходится ненормированно трудиться, за овертайм клиенту выставляется счет»

– Я руковожу крупными масштабными проектами, которые включают в себя много компонентов: пиар, организацию мероприятий, видео, аудиотексты и так далее. Работаю в выходные и праздники, потому что очень часто реализация проекта имеет сжатые сроки – и все время в сутках уходит на это. Даже если один проект хорошо распланирован, то кроме него параллельно есть и другие. Отказаться от переработок я не могу, потому что тут встает вопрос репутации и качества реализации проекта на выходе.

Не припомню ни одного отпуска, в который мне не пришлось бы поработать. Если прилетает интересный проект, то грех его не взять. Я работаю не в найме и сама себе руководительница, но, если мне и моей команде приходится трудиться больше оговоренных рамок, за овертайм клиенту выставляются косты.

Если мы говорим про переработки, то скорее придерживаемся концепции work-life balance. А когда мы говорим, что работа интегрирована в жизнь, то это феномен work-life integration. Когда ты любишь то, что ты делаешь, тебе в целом нормально. Для этого надо не воспринимать работу только как заработок – а как дело своей жизни.

Но, конечно, я бы очень хотела иметь нормальные выходные, отпуск, перерывы. Хочется отправить в путешествие и наслаждаться каждой его минутой, не отвлекаясь на другие задачи.

Ярослава, редактор (Грузия): «Не давайте тревожным людям задач вечером, если их можно выполнить утром»

– Работать во внеурочное время – моя личная инициатива. В первую очередь потому, что я стала тем, кем всегда боялась стать: человеком, который любит свою работу.

Мне сложно отключиться от работы, особенно в будни. Если в час ночи прилетает задача на завтра, которую можно сделать утром, то я сяду делать ее в час ночи. Меня раздражает, что она висит. Мне кажется, что мир рухнет, если я не решу ее здесь и сейчас. Думаю, дело в моей тревожности. Мой совет всем, кто работает с тревожными людьми: не давайте им вечером задач, которые можно выполнить утром.

Помимо тревожности, накладывается специфика работы: кое-что нельзя отложить на потом.

Из отпуска я стараюсь не работать, если он большой и запланированный, например поездка куда-то и валяние на пляже. Но бывает, что я перетрудилась, взяла себе несколько выходных, сижу дома, гуляю по кафешкам – тогда, скорее всего, буду работать, но в меньшем объеме. Через 2-3 дня такого отдыха становится скучно плюс любопытно, я начинаю совать свой нос в рабочие чаты, брать на себя мелкие несложные задачки, и они развеивают мою скуку.

Кроме того, если ты выпадаешь из работы и не вникаешь вообще, то, когда вернешься из отпуска, нужно будет долго разгребать то, что без тебя наворотили. Мне важно оставаться в курсе происходящего, чтобы я по выходу из отпуска не узнала, что издание закрылось.

За переработки по моей инициативе мне не платят. Но если это именно переработки – коллега ушел в отпуск и мне надо решать его задачи, – то платят.

Хотелось бы перестать работать во внеурочное время, периодически я это практикую. В будни я иногда буквально насильно заставляю себя отдыхать, чтобы спасти психику. У меня специально отключены все уведомления, а после 23:00 – даже значки с количеством непрочитанных сообщений.

Немного завидую людям, которые могут вообще не думать о работе. Я не против работать в форс-мажорных ситуациях, но в целом хочется научиться быть менее тревожной.

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