Не простой солдат: опубликовано продолжение заметок ликвидированного КНДРовца
- 28.12.2024, 13:28
Рядовой Джонг принадлежал к элитным войскам Северной Кореи.
Силы спецопераций показали новую часть заметок бойца КНДР, убитого в Курской области. Выяснилось, что он был не простым солдатом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.
Операторы ССО ликвидировали рядового Гьонга Хонга Джонга. Его записи раскрывают, что КНДР отправила в Россию не простых солдат, а элитных бойцов. Он один из них.
Ликвидированный северокореец написал, что был отправлен за тысячи километров помогать российским войскам из-за проступка. Его отправили по приказу Ким Чен Ына.
Силы спецопераций опубликовали третью часть записи из дневника.