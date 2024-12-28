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Не простой солдат: опубликовано продолжение заметок ликвидированного КНДРовца

  • 28.12.2024, 13:28
Не простой солдат: опубликовано продолжение заметок ликвидированного КНДРовца

Рядовой Джонг принадлежал к элитным войскам Северной Кореи.

Силы спецопераций показали новую часть заметок бойца КНДР, убитого в Курской области. Выяснилось, что он был не простым солдатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

Операторы ССО ликвидировали рядового Гьонга Хонга Джонга. Его записи раскрывают, что КНДР отправила в Россию не простых солдат, а элитных бойцов. Он один из них.

Ликвидированный северокореец написал, что был отправлен за тысячи километров помогать российским войскам из-за проступка. Его отправили по приказу Ким Чен Ына.

Силы спецопераций опубликовали третью часть записи из дневника.

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