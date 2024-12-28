«Как будто попал в оруэлловский «1984» 2 28.12.2024, 13:39

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Белорус посетил регион Китая, который сравнивают с концлагерем.

Солигорский путешественник Александр Гойшик продолжает свою кругосветку. В этой серии своих заметок Гойшик описывает северную часть страны — Синьцзянь-Уйгурский автономный район. Этот самый большой район Китая сравнивают с концлагерем (а еще недавно «Белавиа» запустила туда прямой рейс). «Зеркало» делится заметками.

Монгольские «челноки», казахские хиты и китайские прокуренные отели

Монгольско-китайскую границу нельзя перейти пешком, только на автобусе, полном «челноков», которые ездят «на закупы» в Китай. Там существует малое пограничное движение, благодаря которому монголы — жители приграничных районов из КНР могут приезжать без визы в определенные городки.

В Монголии выбор гораздо хуже и цены ощутимо выше. Поэтому ездят в Китай, откуда тащат все что можно. Как-то вспомнились друзья в Бресте, у которых дома из продуктов белорусского производства были только хлеб и картошка, все остальное они привозили из Польши.

Билет на автобус в Китай мне помогли купить через интернет мои новые друзья-спутники. Они же предупредили, что желательно прийти хотя бы за час до отправления, чтобы заранее занять место в автобусе, потому что пассажиров на него может быть гораздо больше, чем мест.

На форумах путешественников я прочитал, что на китайской границе нужно быть готовым к очень пристальному контролю. Как будто раньше даже проверяли телефоны и могли на них поставить шпионские программы. Вот откуда белорусские пограничники набрались опыта!

Такой сильный контроль связан с тем, что Западный Китай — Синьцзянь-Уйгурский автономный район — это провинция, где фактически идет геноцид коренного населения руками китайских властей. Обо всех ужасах, которым коммунистическая КНР подвергает местных мусульман, я расскажу немного ниже. Иногда было впечатление, что я как будто попал в оруэлловский «1984»: Большой Брат в этой провинции следит гораздо внимательнее, чем в других регионах страны.

Монгольско-китайская граница, лето 2024 года

На всякий случай я достал запасной телефон, чтобы на контроле, если что, показать его. На въезде в Китай все мои вещи действительно несколько раз просканировали, а также «выпотрошили» рюкзаки и подробно расспросили, куда еду. Это совсем не тот вежливый переход на пути из Вьетнама. Но в конце концов меня все же пропустили и даже смартфон не сканировали. Привет, Поднебесная, давно не виделись (ну, почти)!

На китайской стороне встречает небольшой городок, откуда до Урумчи — столицы провинции — еще почти 600 км. Автобусы здесь не ходят. На форумах читал, что автостопом тоже нельзя передвигаться: как будто на полицейских блокпостах иностранцев могут высадить и вернуть обратно. Не хотелось это проверять и создавать проблемы водителям, которые согласились бы меня подвезти. Пришлось скрепя сердце выложить аж 40 долларов на такси.

Пока ждали других пассажиров, зашел в магазин за продуктами в дорогу и очень удивился, увидев товары из Казахстана. Оказывается, в этих местах по обе стороны границы живут этнические казахи. В этом меня дополнительно убедил репертуар песен в такси, где можно было ознакомиться с последними новинками казахской поп-сцены. Какой все-таки интересный мир, сколько необычного можно узнать, если внимательно на него смотреть.

До Урумчи мы, можно сказать, долетели за пять часов — на идеальных китайских автомагистралях на отдельных участках ограничение скорости — 140 км/ч! Я остановился в отеле, где стоимость кровати в комнате на восемь человек — 12 долларов.

Несмотря на повсеместные запреты, другие гости в моей комнате нещадно курили сигареты прямо в кроватях. Это чисто китайская фишка — они курят просто везде. Попытки как-то поговорить и попросить не курить в номере, показывать таблички с запретами, даже обращения на ресепшн никакого результата не дали. Такой вот колорит.

Тотальный контроль, «Окунусь за Беларусь!» и геноцид уйгуров

Еще один, если можно так сказать, колорит этой провинции — тотальный контроль на каждом шагу. Камер и полиции здесь ощутимо больше, чем в других частях Китая. Поехал посмотреть Старый город — так у меня несколько раз проверили паспорт на улице. Впервые за все время путешествия по Поднебесной.

По китайской традиции, Старый город не такой уж и старый, а просто реплика. Но он огражден блокпостами полиции по всему периметру, где у всех проверяют документы и сканируют рюкзаки. И, конечно, всегдашние китайские толпы.

В самом Урумчи не так много чего посмотреть — это индустриальный город с многочисленными заводами. Есть красивый парк с аттракционами, буддистскими храмами и смотровыми площадками. В Старом городе мусульманские минареты, похожие на знаменитые минареты Самарканда и Бухары в Узбекистане.

Красивый базар с множеством уйгурских сладостей, девушки в национальных нарядах танцуют народные танцы, чтобы привлечь туристов. И за этим всем внимательно следят многочисленные китайские полицейские. Полное ощущение, что ты в какой-то резервации. Кстати, белорусский «Санта-Бремор» тоже добрался до местных супермаркетов.

В ста километрах от Урумчи находится озеро Тянчи — наверное, самое невероятное место в регионе. Это как будто кусок моей любимой Швейцарии: фантастической красоты горное озеро на фоне заснеженных шапок гор Тянь-Шань. Но тебя не покидает глубокий когнитивный диссонанс из-за того, что вся эта красота ограждена сеткой и утыкана камерами. Сетка не дает выйти на берег, а из небольших громкоговорителей дополнительно звучат призывы «не нарушать правила и держаться установленных троп».

На фоне фантастической природы это все кажется каким-то сюром, даже не верится, что это на самом деле. Как будто реально попал в оруэлловский «1984». Я, конечно же, не смог удержаться, чтобы не устроить свою традиционную акцию «Окунусь за Беларусь!», нашел тихий закуток, где не было ограждения, куда не смотрели камеры, и «жэстачайшэ» нарушил китайский общественный порядок!

Теперь подробнее расскажу о том, почему в этой провинции тотальный контроль. Исторически этот регион называется Восточным Туркестаном, который был важной частью средневекового Великого шелкового пути. Населен тюркоязычными мусульманами-уйгурами, родственными узбекам. Длительное время регион был независимым, но в результате многочисленных войн вошел в состав китайского государства.

Коммунистические власти КНР проводили политику этнической и религиозной дискриминации, недовольные уйгуры периодически устраивали мирные и не очень протесты, которые иногда перерастали в массовые беспорядки.

Китайские власти в ответ предприняли жестокие репрессии: миллионы уйгуров без суда были заключены в так называемые «лагеря перевоспитания», где их пытали. Сотни тысяч детей были силой разлучены со своими родителями и отправлены в интернаты. Тысячи мечетей были разрушены, а деятельность уцелевших сильно ограничили.

По всей провинции были установлены системы распознавания лиц и выявления «нежелательных граждан». Уйгурам запретили носить бороды и пользоваться родным языком в официальных учреждениях. Коммунистические китайские товарищи устроили настоящий геноцид мусульманам-уйгурам, пока весь мир только выражал глубокую обеспокоенность.

Несанкционированный уйгурский концерт и китайские велопутешественники

Следующий город на моем пути — древний Кашгар, один из важнейших пунктов на Великом шелковом пути. Почти полторы тысячи километров поездом из Урумчи, билет стоил около 20 долларов, поездка заняла ровно сутки. Можно было ехать другим поездом, где путешествие занимало «всего» 17 часов, но на него не было билетов с местами.

Помня свои предыдущие впечатления от «народной» Китайской железной дороги, решил, что лучше пусть будет дольше, зато с местом.

Кашгар — город, где уйгуры составляют большинство населения, поэтому уже в поезде можно было почувствовать весь колорит: женщины в цветных платьях, мужчины в тюбетейках. В соседнем вагоне даже устроили небольшой импровизированный концерт: играли на народных инструментах и пели народные уйгурские песни.

Многие пассажиры из других вагонов пришли послушать, что очень не понравилось китайским проводникам и полицейским. Те пытались пресечь «несанкционированное мероприятие», но как-то без энтузиазма. Поэтому у меня была возможность слушать благозвучные уйгурские песнопения целый час.

Там же, на концерте, познакомился с китайскими велопутешественниками, один из них собирался ехать в Пакистан, а другой — в Тибет. Мы заселились в один хостел, который стоил всего три доллара за ночь в комнате на десять человек (номера тоже были прокурены), потом выбрались погулять по городу.

Старый город в Кашгаре по-настоящему старый — интересное и красивое место, атмосфера средневековых караван-сараев (гостевых дворов на Великом шелковом пути). Жаль, что мои новые друзья совсем слабо говорили по-английски.

С определенными трудностями все же удалось понять, что один из них владеет небольшим онлайн-магазином на «Алибаба» — крупнейшем китайском интернет-аукционе. Пока он передал дела компаньону и решил пару месяцев попутешествовать. Другой парень несколько лет отработал в полиции, где очень хорошо платят, но слишком сильная дисциплина и глупые правила. По его словам, он начал сходить с ума от муштры. Поэтому решил уволиться, взять велосипед и поехать по стране.

Я уже был в Кашгаре во время своего первого автостопного путешествия в Китай в далеком 2015 году. Это был мой первый город, и я хорошо помню шок от Поднебесной в тот раз. Мне казалось, что я попал на другую планету: настолько все было необычным и непонятным.

Теперь я уже гораздо более опытный путешественник, поэтому чувствовал себя намного комфортнее. Даже удалось взять в аренду электроскутер, в других городах система позволяла арендовать только велосипеды.

Поэтому гонял по Кашгару во всю мощь, посмотрел много интересного и сделал фотку с товарищем Мао на главной площади — у меня есть такое же фото девятилетней давности. А еще узнал, откуда уезжают такси в Ташкурган — китайский городок на границе с Пакистаном.

Фантастическая красота Каракорумского шоссе и культурное разнообразие пограничного городка

На следующий день с самого утра началось мое путешествие по Каракорумскому шоссе — самой высокогорной дороге на свете, которая соединяет Китай и Пакистан. Проехать по ней было одной из самых важных целей моей кругосветки, наряду с пересечением великой Амазонки в Бразилии и «Красного сердца Австралии».

Чтобы проехать по Каракорумскому шоссе, нужно получить специальное разрешение от китайских властей. Но на форумах я прочитал, что с пакистанской визой этого можно не делать.

Сначала из Кашгара, где начинается этот хайвей, направился к пограничному Ташкургану. Такси почти на триста километров стоило около 25 долларов.

Специально приехал раньше, чтобы занять лучшее место. Пейзажи вдоль дороги — это что-то невероятное! Тут даже Швейцария отдыхает. А частые проверки на блокпостах не смогли испортить атмосферу. Это нечто настолько неописуемое, что действительно складывается впечатление, словно ты на другой планете. Короче, лучше смотрите фото!

Городок Ташкурган является центром Ташкурган-Таджикского автономного уезда. Как можно догадаться из названия, он населен этническими таджиками. Здесь еще больше отличий от других частей Китая и даже от Кашгара. Другие черты лица у людей, другие национальные костюмы, другой язык. Если добавить к этому множество пакистанцев на улице, которым разрешено приезжать сюда без визы благодаря малому пограничному движению, то вообще складывается впечатление, что ты уже не в Китае, а где-то в Средней Азии.

Город Ташкурган, Китай, лето 2024 года

Остановился в удивительно цивильном хостеле за пять долларов, где даже не было накурено. Прогулялся по городку, полюбовался красивыми нарядами здешних женщин. Также увидел один из «лагерей перевоспитания», о которых писал выше.

Посетил пакистанский базар, где торгуют молодые «челноки» из соседней страны. Попробовал вкусной местной еды и пошел спать. На следующий день нужно было вставать очень рано, чтобы успеть занять очередь за билетом на автобус в Пакистан.

Границу можно пересечь только на автобусе, который отправляется раз в день. Билеты на него начинают продавать всего за несколько часов до отправления, а с учетом многочисленных пакистанских «челноков» это может быть задачей со звездочкой. Поэтому еще перед рассветом я был первым в очереди. Расстояние — около 250 км, билет стоит где-то 35 долларов.

Китайско-пакистанская граница, лето 2024 года

Купив билет, нужно идти на пограничный пункт пропуска, который находится тут же, неподалеку. Еще одна печать в паспорт — и «Желаем счастливого пути!» Только теперь можно сесть в автобус, который будет ехать до границы приблизительно 130 км без остановок. Поездка проходит под пристальным наблюдением двух китайских полицейских, которые также едут в автобусе.

По дороге на блокпостах еще раза четыре проверят паспорта — и вот мы на границе. Хунджерабский перевал — самый высокогорный пограничный переход на свете, его высота составляет 4655 метров. На китайской стороне привычные толпы туристов фотографируются с пограничными воротами. У нас в последний раз проверяют паспорта.

Ну вот и все, прощай, Поднебесная!

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