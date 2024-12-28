«Самый гламурный таксист Минска»: женщина-водитель привела в восторг белоруску 3 28.12.2024, 14:02

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Необычное украшение салона попало на видео.

Белоруска Мария Бучень на прошлой неделе ехала в такси по Минску — и осталась в восторге от того, как водительница украсила салон к праздникам. Видео из авто она поделилась в TikTok.

«Самый гламурный таксист Минска», — так назвала водительницу Мария. В подписи к ролику добавила, что оценила поездку на пять звезд. На видео видно, как таксистка украсила авто, в котором работает. В салоне висят новогодние шары, а на сиденьях — золотистые банты. На руль девушка приклеила стразы.

Видео посмотрели уже больше 74 тысяч раз. Большинство комментаторов оценили, как выглядит салон авто. Но были и критики (в основном мужчины). Вот что писали под видео (орфография сохранена):

«Ездила с девушкой, очень приятная и общительная».

«И чистенько!»

«Статистика показывает, что в отношении авто, мужчины как-раз таки чистюли, а женщины наоборот».

«Праздник создает и себе и пассажирам».

«Девочка просто живет в этой машине… А домой только поспать приезжает».

«Респект тебе, так держать».

«Дело в том, что мужчины в такси зарабатывают и у них нету ни времени, ни сил убираться часто! А эта краля поездила шесть часов и ей норм, и есть время убраться! Поэтому мыслите шире, а не однотипно».

«Как еще показать, что водителька приехала из деревни».

«Напоминает машину таджика».

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