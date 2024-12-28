закрыть
28 декабря 2024, суббота, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Самый гламурный таксист Минска»: женщина-водитель привела в восторг белоруску

3
  • 28.12.2024, 14:02
  • 6,174
«Самый гламурный таксист Минска»: женщина-водитель привела в восторг белоруску

Необычное украшение салона попало на видео.

Белоруска Мария Бучень на прошлой неделе ехала в такси по Минску — и осталась в восторге от того, как водительница украсила салон к праздникам. Видео из авто она поделилась в TikTok.

«Самый гламурный таксист Минска», — так назвала водительницу Мария. В подписи к ролику добавила, что оценила поездку на пять звезд. На видео видно, как таксистка украсила авто, в котором работает. В салоне висят новогодние шары, а на сиденьях — золотистые банты. На руль девушка приклеила стразы.

Видео посмотрели уже больше 74 тысяч раз. Большинство комментаторов оценили, как выглядит салон авто. Но были и критики (в основном мужчины). Вот что писали под видео (орфография сохранена):

«Ездила с девушкой, очень приятная и общительная».

«И чистенько!»

«Статистика показывает, что в отношении авто, мужчины как-раз таки чистюли, а женщины наоборот».

«Праздник создает и себе и пассажирам».

«Девочка просто живет в этой машине… А домой только поспать приезжает».

«Респект тебе, так держать».

«Дело в том, что мужчины в такси зарабатывают и у них нету ни времени, ни сил убираться часто! А эта краля поездила шесть часов и ей норм, и есть время убраться! Поэтому мыслите шире, а не однотипно».

«Как еще показать, что водителька приехала из деревни».

«Напоминает машину таджика».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский
Этот номер не пройдет
Этот номер не пройдет Владимир Халип