«Ситуация на Кавказе может взорваться» 28.12.2024, 14:19

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Сбитие азербайджанского самолета будет иметь последствия для Кадырова.

Политический эксперт Тарас Загородний рассказал в эфире Radio NV, как сбитие российской ПВО азербайджанского самолета над Грозным повлияет на позиции кремлевской марионетки в Чечне Рамзана Кадырова:

— Они (РФ — Ред.) себя ведут как всегда, здесь нового ничего нет, но есть новые обстоятельства. Если [проводить] аналогию с МН17, [тогда] были еще силы на Западе, в том числе коррумпированные из-за российских энергоносителей в Европе, которые готовы были закрыть глаза, сделать вид, что вроде бы ничего не произошло, а давайте будем расследовать. Там же расследование длилось реально восемь лет и приговор, в принципе, по МН17 есть, мы просто не заметили его, потому что он был принят, если не ошибаюсь, в марте или апреле 2022-го года.

Но сейчас совсем другие обстоятельства. Россия демонстрирует откровенную слабость, демонстрирует, что ее лобби на Западе сильно просело. Возможности влиять, манипулировать общественным мнением тоже сильно ослаблены.

Контекст Кавказа тоже добавляет трудности для России, потому что, я думаю, что это откликнется еще, но откликнется не в отношении отношений Азербайджана и России, хотя Азербайджан, думаю, будет выжимать из этой ситуации максимально нужные для них ресурсы, нужные для них позиции. Не исключено, что все же они дожмут Россию на признание [причастности к сбиванию самолета], чего Россия никогда не делала, потому что теперь она не в статусе такой большой, недосягаемой, сильной страны. Теперь она в статусе воюющей страны, которая совершила уже кучу террористических акций в отношении Украины и так далее.

Она где-то будет вынуждена пойти на какие-то уступки. Я уверен, что если Турция еще к этому присоединится, потому что она является союзником Азербайджана, то это будет сделано.

Но политические последствия для Кавказа будут прежде всего для Кадырова, потому что Кадырова сейчас, если вы замечаете, активно прессингует и Украина, потому что очень часто начали залетать [в Чечню] дроны, чего раньше не было. Это жирный намек со стороны Украины, что «Кадыров, давай быстрее думай, или мы подточим твой авторитет, или ты понимаешь, что у тебя есть большая армия людей и ты знаешь, куда её надо направлять, и не надо это делать в Украину, это не твоя война». И Кадыров это прекрасно понимает. Это стимулирует к тому, чтобы Кадыров начал такую атаку на россиян или на Кавказе, или начал действовать так, чтобы создались хорошие предпосылки для хорошей гражданской войны в РФ.

И эта история с самолетом сильно тоже осложняет отношения Кадырова на Кавказе, в том числе со всеми соседями. А Кавказ, как известно, это сложный регион. Украина должна пользоваться и содействовать в том, чтобы там произошел все же взрыв. И осложнены были отношения России не только с Азербайджаном, но и с Казахстаном, в частности потому, что откровенно понятно, что цинично направляли самолет, чтобы он утонул в Каспийском море, а он взял и дотянул до Казахстана. Казахстан тоже, несмотря на близкие отношения с российскими элитами, не смог это скрыть, был вынужден, в частности, показывать, что происходило.

Поэтому я считаю, что аукнуться эта история, это в копилочку будущей гражданской войны, в частности в России.

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