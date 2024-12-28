Как быстро убрать жир внизу живота: самые эффективные домашние тренировки 1 28.12.2024, 14:25

3,066

Упражнения помогут после обильного праздничного застолья.

Женщины, в особенности, склонны накапливать жир в нижней части живота из-за гормональных колебаний. К тому же жир на животе может вызывать множество рисков для здоровья, таких как диабет и болезни сердца.

Однако есть тренировки, которые можно делать дома, чтобы добиться плоского живота, пишет Eatthis.

Боковая планка

«Боковая планка — это сила и мощь туловища, она задействует косые мышцы живота», - объяснила фитнес-инструктор Кира ЛаШе, и добавила, что в этой позе плечи и ягодицы тоже работают.

Начните с высокой планки, расположив руки под плечами и выстроив тело в прямую линию. Перенесите вес на правую руку и внешний край правой стопы. Сложите стопы. Поднимите бедра. Дышите в этом положении в течение 15–30 секунд, прежде чем поменять сторону.

Поза лодки

«Давайте погрузимся в позу лодки. Это настоящая прокачка мышц корпуса, и все дело в балансе и силе», - сказала ЛаШае.

Балансирование в этой позе задействует мышцы живота сверху донизу.

Начните с того, что сядьте на коврик, согнув колени и поставив ступни на пол. Слегка откиньтесь назад, сохраняя высокую грудь и прямую спину. Поднимите ноги от пола так, чтобы голени были параллельны полу. Вытяните обе руки вперед. Дышите и удерживайте позу в течение 15–30 секунд.

Собака мордой вверх

Начните с позы собаки мордой вниз, поставив ступни и руки на коврик и подняв бедра. Вдохните и перенесите вес вперед в планку так, чтобы плечи оказались над запястьями. Опустите бедра на коврик, сохраняя прямые ноги. Нажмите на обе руки и поднимите грудь. Держите плечи подальше от ушей. Задействуйте корпус. Удерживайте положение в течение нескольких вдохов.

Поза стула

«Эта поза требует силы и решимости [в] работе ног, ягодиц и, конечно же... корпуса. Балансировка в этой позе требует задействования мышц живота, которые сжигают жир на животе», - сказала ЛаШае.

Начните стоять прямо в позе горы, отведя плечи назад и поставив ноги вместе. Согните колени, как будто вы собираетесь сесть на стул. Перенесите вес на пятки. Поднимите обе руки над головой, ладони обращены друг к другу. Втяните живот и удерживайте положение в течение 15-30 секунд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com