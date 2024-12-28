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Ким Чен Ын отправляет воевать против Украины «провинившихся перед КНДР» солдат

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  • 28.12.2024, 14:54
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Ким Чен Ын отправляет воевать против Украины «провинившихся перед КНДР» солдат

Украинский спецназ получил интересные сведения.

Из расшифрованных записей из трофейного блокнота северокорейского солдата, который был ликвидирован в Курской области РФ, выяснилось, что КНДР отправляет на войну «элитных солдат», которым являлся и убитый. Также бойцам внушают, что так они «защищают родину» и получают возможность «искупить свои проступки перед страной».

Об этом сообщили в Силах Специальных Операций ВС Украины.

«Поскольку защита отечества является священной обязанностью гражданина, а самой большой обязанностью является оборона отечества, в чем и заключается все мое счастье, я надеваю военную форму революции, ради защиты верховного главнокомандующего. Я был благословлен получением возможности получить повышение в качестве главного сержанта в моей роте. Однако я предал родную партию, которая мне доверяла, и совершил неблагодарные поступки против верховного главнокомандующего», - написал в своем блокноте ликвидированный рядовой Генг Хонг Джонг.

В своем блокноте солдат также отметил, что будет безоговорочно выполнять приказы верховного главнокомандующего КНДР Ким Чен Ына, поделились в ССО.

«Когда мы выиграем войну и вернемся на родину, я подам петицию в партию», - говорится в его блокноте.

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