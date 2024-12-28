«Планирую потратить на Новый год ноль денег» 1 28.12.2024, 14:56

В какую сумму белорусы хотят уложиться в новогоднюю ночь?

Оливье, бутерброды с икрой и селедка под шубой? CityDog.io поговорил с белорусами, которые живут в разных странах, и узнал, какие блюда они готовят на новогодний стол, сколько денег потратили на угощения в прошлом году – и сколько планируют потратить в этом.

Варвара, Беларусь: не меньше 300 рублей

– В прошлом году у нас ушло 300–400 рублей на компанию из пятерых взрослых и одного ребенка. Были салатики, закусочки, нарезочки. Из алкоголя – ром, шампанское, вино. Как у всех среднестатистических белорусов.

В этом году не думаю, что нам удастся вложиться в 300 рублей: это будет большой квест. Сейчас одна доставка еды или обычный поход в магазин выходит в районе 50 рублей.

Михаил, Литва: 100€ на троих

– В этом году на компанию из троих человек мы планируем потратить около 100€ (340 руб.). Хотим приготовить пару салатов, бутерброды с икрой и намазками, еще, может, закажем две пиццы и купим алкоголь.

Например, в прошлом году мы готовили селедку под шубой, крабовый салат, оливье. Сейчас очень много дискуссий о том, что это токсичная советская кухня и беларусы должны отказаться от этих традиций. Но, скажу честно, мне это нравится – как будто что-то из детства.

Александр, Польша: 400$ на пятерых

– В прошлом году на компанию из пятерых человек мы потратили около 300$ на стол.

Было много всего: пять килограммов запеченных свиных ребер, здоровенный противень мяса по-французски, бутерброды и блинчики с икрой, пюре, оливье и греческий салат.

Из алкоголя были три бутылки шампанского, ящик немецкого качественного пива, две бутылки кокосовой водки и три литровые бутылки виски.

Не думаю, что в этом году мы сможем уложиться в такую сумму, – такой же стол точно не накроешь. Скорее всего, отдадим около 400$.

Ядвига, Грузия: 100 лари на три блюда

– На стол я планирую потратить около 100 лари (116 руб.).

Раньше моей маме на работе привозили офигенно вкусную икру в полукилограммовых банках с севера, а еще дарили игристое. Мама это не ела и отдавала мне. В итоге у меня появилась традиция: 31-го числа я ем икру ложкой из огромной банки, запиваю вкусным игристым и ем «Доширак».

Мама уже давно не работает, а традиция осталась – просто теперь я покупаю весь набор сама. Около 50 лари (60 руб.) уйдет на банку икры, 20 лари (24 руб.) на игристое и 5 лари (6 руб.) на лапшу. Оставшиеся 25 лари (30 руб.) я потрачу на винтажном рынке: хочу там купить старую и очень красивую расписную английскую тарелку – буду из нее есть свой «дошик».

Анна, Польша: ноль денег, потому что все это – навязанный ритуал

– Я планирую потратить ноль денег. Последние пять или шесть лет мой Новый год проходит как абсолютно обычный будний день. Утром я работаю, после обеда могу пройти куда-нибудь прогуляться, вечером ужинаю под фильм. В десять-одиннадцать часов вечера ложусь спать.

В моей новогодней программе нет никакого стола, гостей и поездок – не люблю уезжать из того места, где я живу. До 31-го числа я схожу в магазин и куплю свой обычный набор еды.

Я так решила делать, потому что мне кажется, что Новый год – навязанный ритуал, который лично у меня стал вызывать излишнюю тревожность и комплекс неполноценности. Все эти приготовления, раздумья, где ты будешь праздновать Новый год, меня дико триггерят, потому что кажется, что ты должна обязательно что-то организовать. А если этого не сделала, то ты неудачница.

А еще меня фрустрирует навязанное ощущение волшебства и чуда, когда ты ждешь, что старый год уйдет, а с новым придет все хорошее. Прикол в том, что этого не случится – 1 января ты просыпаешься такой же. Твой год закончился только календарно.

Алина, Польша: хотела потратить 300 злотых, но не вышло

– В этом году я решила сэкономить, поэтому иду в гости. Изначально планировала потратить 300 злотых (240 руб.) на всё, но в итоге немного вышла за пределы.

Я купила в гости две бутылки шампанского по 80 злотых (64 руб.). А еще в подарок принесу шоколад из кондитерской за 60 злотых (48 руб.) и бокалы за 140 злотых (110 руб.) – у друзей новое жилье, поэтому подарок должен быть в тему. Также планирую купить их ребенку игрушку стоимостью примерно 40 злотых (32 руб.).

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