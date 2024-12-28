Силы обороны Украины уничтожили под Краматорском бронетанковую колонну россиян

Силы обороны Украины уничтожили под Краматорском бронетанковую колонну россиян1
- 28.12.2024, 14:58
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До рубежа атаки ни одна боевая машина не доехала.
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады остановили массированный штурм врага в районе населенных пунктов Ивановское-Клещеевка на Краматорском направлении.
Благодаря точным действиям защитников украинская оборона нанесла оккупантам сокрушительные потери: уничтожены три БМП с десантом, обезврежены два танка, среди которых новейший Т-90М «Прорыв».
Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
«До рубежа атаки ни одна российская боевая машина не доехала», - сообщили бойцы.