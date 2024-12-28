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«Просто два подъезда скинулись на гирлянду»

  • 28.12.2024, 15:10
«Просто два подъезда скинулись на гирлянду»

Белоруска показала на видео необычное новогоднее украшение многоэтажки.

Гомельчанка с ником m.o.s.i.a_ обнаружила в городе необычное украшение многоэтажки. Видео с многометровыми гирляндами она выложила в TikTok.

«Новогодний креатив от гомельчан», — так подписала ролик белоруска. На видео показаны две очень длинные синие светящиеся гирлянды, которыми украсили фасад здания.

В комментариях разделились: кому-то очень понравилась идея, а кто-то не увидел в украшении ничего необычного.

«Просто два подъезда скинулись на гирлянду».

«Как портал».

«Круто, молодцы! Так можно и бабочку дорисовать».

«Когда иду мимо, любуюсь».

«Просто у кого-то жена купила 200 метровую гирлянду, муж решил отдать на нужды общества, ибо разматывать ее он не хотел».

К слову, это не единственное новогоднее украшение, на которое обратила внимание пользовательница TikTok. В предыдущем ролике она показала, какую елку установили во дворе кофейни 1505 в Гомеле. Дерево действительно выглядит сказочно, посмотрите.

@m.o.s.i.a_ Новогодний креатив от гомельчан #гомель #новыйгод ♬ Around the World (La, La, La) - The Hit Crew

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