Под Москвой произошел взрыв на ж/д станции 1 28.12.2024, 15:17

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Уничтожены вагоны поезда, который использует армия РФ.

В Московской области 27 декабря произошел взрыв на железнодорожной станции. Вследствие этого были уничтожены вагоны поезда, который использует армия РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Как отмечает разведка, в 1:00 27 декабря на железнодорожной станции населенного пункта Воскресенск в Московской области произошел взрыв. Он уничтожил вагоны грузового поезда. Россия использовала их для обеспечения логистики российской оккупационной армии.

В ГУР отмечают, что масштаб нанесенного агрессору ущерба устанавливается.

При этом украинская разведка подчеркивает, что российская пропаганда пытается скрыть правду об инциденте.

«Судя по запалу российской пропаганды, которая, пытаясь скрыть последствия грохота, врет о якобы отсутствии пожара на территории железнодорожного депо Воскресенска - страх вождей кремля перед внутренним сопротивлением путинскому режиму и потерей контроля внутри страны серьезно возрастает», - говорится в сообщении.

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