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Перед Новым годом прошли массовые задержания в Гомельской области

  • 28.12.2024, 15:26
Перед Новым годом прошли массовые задержания в Гомельской области
иллюстративное фото

В Речице ОМОН задержал более 10 человек.

В преддверии Нового года в Гомельской области прошли массовые задержания, сообщает «Флагшток».

По информации портала, в пятницу, 27 декабря, в Речице ОМОН задержал более 10 человек.

Сообщается, что на протяжении текущей недели к задержанным приходила милиция и составляла протоколы об административном правонарушении по политическим статьям (чаще всего «за подписки»).

О задержаниях также известно в других городах Гомельской области.

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