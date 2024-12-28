Перед Новым годом прошли массовые задержания в Гомельской области
- 28.12.2024, 15:26
В Речице ОМОН задержал более 10 человек.
В преддверии Нового года в Гомельской области прошли массовые задержания, сообщает «Флагшток».
По информации портала, в пятницу, 27 декабря, в Речице ОМОН задержал более 10 человек.
Сообщается, что на протяжении текущей недели к задержанным приходила милиция и составляла протоколы об административном правонарушении по политическим статьям (чаще всего «за подписки»).
О задержаниях также известно в других городах Гомельской области.