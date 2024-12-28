Зеленский: Фицо получил поручение от Путина 6 28.12.2024, 15:32

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Владимир Зеленский

Президент Украины ответил на шантаж.

Угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо не остановят импорт электроэнергии в Украину. Однако его политика может нанести вред самой Словакии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в X (Twitter).

«Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электростанциям и распределительной сети», - отметил он.

Президент Украины подчеркнул, что потребность Украины в импорте электроэнергии возникла только из-за оккупации Россией Запорожской АЭС и уничтожения значительной части украинской тепловой и гидрогенерации.

Зеленский добавил, что благодаря работе энергетиков и сотрудничеству с ЕС, США, Британией, Норвегией, Японией и другими партнерами блэкаута в Украине удалось избежать.

Президент Украины заявил, что недальновидная политика Фицо оставила Словакию без компенсации за потерю российского газа, а теперь страна может лишиться не менее 200 млн долларов ежегодно, которые Украина платит за импортируемое электричество.

«Да, импорт электричества для спасения не бесплатный, и это значительные средства. В-третьих, для всех в Европе и, в частности, для народа Словакии будет выгоднее со всех точек зрения сотрудничать с соседями и ЕС ради увеличения поставок в Европу энергоресурсов, в частности газа из Америки и от других партнеров, и только это может уменьшить цену на энергию для большинства семей», - написал Зеленский.

По его словам, доля Словакии в импорте электроэнергии Украины составляет 19%. Правительство Украины работает с соседями, чтобы сохранить необходимый объем поставок. Зеленский подчеркнул, что Словакия является частью единого европейского энергорынка, и Фицо должен уважать общеевропейские правила.

«Любые своевольные решения в Братиславе или приказы из Москвы для Фицо по электричеству не приведут к остановке импорта электроэнергии в Украину, но точно могут привести к разрыву действующей власти Словакии с европейским сообществом», - добавил глава государства.

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